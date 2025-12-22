Macron in visita agli Emirati annuncia la nuova portaerei francese

Entrerà in servizio nel 2038 e sostituirà la Charles de Gaulle

Abu Dhabi, 22 dic. (askanews) – In visita alle truppe francesi negli Emirati Arabi Uniti, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la costruzione della nuova portaerei della Marina francese. Sostituirà la Charles de Gaulle ed entrerà in servizio nel 2038.Il via libera arriva dopo anni di studi e segna una scelta strategica per la difesa francese, in un contesto internazionale sempre più instabile.”Questa nuova portaerei – ha detto Macron – sarà il simbolo della forza della nostra nazione: una potenza industriale e tecnologica al servizio della libertà sui mari e della stabilità in una fase di forti tensioni internazionali. Una stabilità che rafforza anche il nostro partner strategico, gli Emirati Arabi Uniti, con cui abbiamo un rapporto di grande fiducia”.Il nuovo vettore sarà a propulsione nucleare, più grande del suo predecessore: circa 80 mila tonnellate di dislocamento, oltre 300 metri di lunghezza, una capacità di circa 30 caccia e un equipaggio di 2.000 persone.Secondo l’Eliseo, il progetto coinvolgerà circa 800 fornitori, in gran parte piccole e medie imprese francesi, con un impatto diretto sull’industria nazionale.”Dopo il massacro del 7 ottobre 2023 in Israele – ha aggiunto Macron – con le nostre fregate di prima linea e gli aerei Atlantique 2, supportati regolarmente dai Mirage 2000 delle forze francesi di stanza a Gibuti, rispondete ogni giorno con successo alle minacce legate a questo conflitto. Oltre 200 navi scortate, decine di marinai salvati, decine di droni e missili intercettati.”Macron ha anche ringraziato i militari impegnati nella regione, dalle missioni di sicurezza marittima alla lotta contro il traffico di droga e di armi nell’Oceano Indiano e nel Mar Rosso.La visita negli Emirati Arabi Uniti si inserisce nel rafforzamento del partenariato strategico tra Parigi e Abu Dhabi, in un’area chiave per gli equilibri del Medio Oriente.