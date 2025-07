Macron: l’Europa non abbandonerà mai l’Ucraina

Il Presidente francese si rivolge a Parlamento britannico

Milano, 8 lug. (askanews) – “Gli europei non abbandoneranno mai l’Ucraina”: lo ha ribadito il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso tenuto al Parlamento britannico.”Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni per stare al fianco del popolo ucraino, aiutandolo a resistere”, ha proseguito elogiando il ruolo della Gran Bretagna nell’assistenza a Kiev. “Combatteremo fino all’ultimo minuto per ottenere il cessate il fuoco, per avviare i negoziati e costruire questa pace solida e sostenibile, perché sono la nostra sicurezza e i nostri principi ad essere in gioco in Ucraina”, ha concluso.