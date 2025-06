Macron, Merz e Starmer, l’incontro al vertice Nato

Il summit all’Aia

Milano, 24 giu. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati al vertice della NATO all’Aia.Secondo il programma diffuso dalla NATO, la riunione di lavoro vera e propria a livello di capi di governo e di Stato al summit in corso all’Aia durerà 2 ore e mezza e si terrà mercoledì 25 giugno dalle 10.30, dopo la foto ufficiale.Si tratta di una cesura nel segno dell’essenzialità rispetto agli ultimi vertici NATO: a Washington DC, Vilnius e Madrid i leader hanno tenuto tre sessioni di questo tipo ogni volta. Il segretario generale della NATO Mark Rutte, nel suo nuovo incarico, ha optato per tale variante.La conferenza stampa di chiusura del segretario generale è prevista invece per le 14, anche se più tardi nel pomeriggio sono previsti altri appuntamenti.