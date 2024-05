Macron: Zelensky sarà presente a commemorazioni D-Day in Normandia

Per l’80esimo anniversario dello sbarco alleato

Meseberg, 28 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà il 6 giugno in Normandia alle commemorazioni dell’80esimo anniversario dello sbarco alleato in Francia, ha annunciato il suo omologo francese Emmanuel Macron.”Avrò l’opportunità, quando il presidente Zelensky si recherà in Francia in occasione del D-Day la prossima settimana, di riceverlo e in quel momento di esprimermi in modo molto preciso per annunciare cosa faremo” in merito alla prosecuzione del sostegno all’Ucraina, ha spiegato Macron durante una conferenza stampa in Germania con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.