Macroregione, a Napoli la presentazione del libro di D’Amico e Piraino

Si è tenuta venerdì 7 di settembre presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli la presentazione del libro “Per la Macroregione del Mediterraneo occidentale” curato dal professor Renato D’Amico, ordinario di Scienza Politica dell’Università degli Studi di Catania e dal professor Andrea Piraino ordinario di Diritto Costituzionale all’Univeristà degli Studi di Palermo, ma più che di una semplice presentazione di un libro si è trattato di un importante convegno sul tema del macroregionalismo, una giornata di lavori ricca di nomi di eccellenza nei propri settori. Il testo stesso è il risultato di altro importante convegno sul tema, svoltosi a Palermo l’anno scorso. Il volume vuole lanciare l’idea della costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale, collocandosi, dunque, nel quadro di quella «Strategia macro-regionale» che, nell’ambito del più generale obiettivo della cooperazione territoriale, rappresenta un laboratorio sperimentale dell’integrazione europea.

Le macroregioni si ispirano all’obiettivo stabilito con Il Trattato di Lisbona, noto anche come Trattato di riforma e ufficialmente Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea. Rispetto al precedente Trattato, quello di Nizza, esso abolisce i “pilastri”, provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso l’attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati. Quindi viene promossa la costituzione di macroaree per la coesione territoriale, anche fra paesi non appartenenti alla UE, puntando molto sulle comunità locali, anche per colmare il deficit democratico di cui soffrono tutte le istituzioni europee dall’inizio della loro costituzione.

Le macroregioni sono infatti il risultato di una strategia per realizzare “Una struttura di governance multilevel che, con il superamento dei limiti territoriali garantisca la partecipazione delle Autorità regionali, locali e dei cittadini alle politiche di cooperazione europee ed euromediterranee per la cultura, la tutela ambientale, la ricerca scientifica, l’innovazione, I sistemi energetici, la connettività territoriale, la mobilità urbana sostenibile, e dunque lo sviluppo socio economico della terra meridionale e dei paesi rivieraschi del Mediterraneo centro occidentale”

Partiamo dal libro presentato o meglio ancora dal documento conclusivo dell’importantissimo convegno internazionale organizzato della Università “Pegaso” e svoltosi a Palermo il 6 e il 7 luglio 2017 , è molto interessante che quella assise è stata organizzata da una Università, con sede a Napoli, in una altra capitale del Sud, come Palermo. Quindi già dalla sua genesi viene rimarcato il ruolo indispensabile delle comunità locali nella costruzione della Macroregione, soprattutto in rapporto all’integrazione europea. Le grandi città infatti hanno sempre svolto un ruolo propulsivo nella plurimillenaria storia di questa area ricca di civiltà, culture, religioni. Napoli e Palermo sono città peculiari, connesse e rivali, in sinergia da sempre, infatti per secoli si sono alternate come poli del potere in Meridione, fra spinte centraliste e indipendentismo. Il fatto stesso che il convegno internazionale è stato organizzato da una università napoletana a Palermo, che gli autori sono siciliani, uno di Catania Renato D’Amico e l’altro di Palermo Andrea Piraino, ( altro dualismo storico superato), che il primo Forum per la Macroregione del Mediterraneo Occidentale è stato organizzato dalla Università degli Studi di Messina, che la presentazione in esclusiva del libro è stata fatta a Napoli e che il secondo Forum si terrà di nuovo a Napoli ad Ottobre, testimonia una rete di rapporti umani e di condivisione, che difatti è già una macroregione, del resto, possiamo affermare tranquillamente, lo siamo sempre stati nei millenni passati.

Ulteriore importante testimonianza è stata la presenza del Presidente del Comitato promotore per la MMCO Cosimo Inferrera della Università degli Studi di Messina e dell’Ingegnere esperto di Logistica dei Trasporti Giovanni Saccà, anche lui messinese, trapiantato a Verona, anche gli amici pugliesi dell’ AICCRE Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa, Giuseppe Abbati e Giuseppe Valeri hanno portato la loro esperienza, loro la macroregione Adratico Yonica la hanno già fatta, l’EUSAIR e sono stati ricchi di consigli utili. Ma a Napoli abbiamo voluto la presenza dei diplomatici stranieri, è la prima volta che li interpelliamo, abbiamo invitato la Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela Amarilis Gutièrrez Graffe, che è intervenuta anche nella veste di Console Generale Decano del Corpo Diplomatico a Napoli, quindi la presenza diplomatica più antica presente a Napoli da molto prima della cosiddetta unità è la Console Generale della Repubblica di Tunisia Beya Abdelbaki Fraua, il paese rivierasco africano più vicino nella nostra area.Questi dovranno essere i tratti caratteristici, i punti di forza e le maggiori criticità di una macroregione che sostanzialmente raggruppi i territori del bacino centrale del Mediterraneo.La gradita presenza all’evento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha rappresentato un primo contatto per definire l’obiettivo di una partecipazione della città di Napoli al comitato promotore per la M.M.C.O. Macroregione Mediterranea centro occidentale.

Faremo pubblicare tutti gl interventi dei relatori su "Il Denaro" e sulla rivista "Sistemi di Logistica" della Giordano Editore e, visto che difatti l'evento non è stato solo la presentazione di un libro, ma un autentico simposio internazionale sulle strategie macroregionali , raccoglieremo gli atti e li pubblicheremo.