“Mad for Science”, ottava edizione: montepremi di 200mila euro

La Fondazione DiaSorin annuncia la pubblicazione del bando di partecipazione all’8ª edizione del Concorso nazionale ‘Mad for Science’ che si rivolge, anche quest’anno, ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e agli Istituti Tecnici statali e paritari italiani, già dotati di un laboratorio di Scienze. Finora la Fondazione ha investito più di 1 milione di euro per l’implementazione di 10 laboratori delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, tramite Mad for Science che permette a tanti giovani di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e di sperimentarla in prima persona nei laboratori scolastici. Anche per l’edizione di quest’anno è stato confermato il montepremi di 200mila euro complessivi per rinnovare il proprio laboratorio: la sfida è riuscire ad interpretare al meglio il tema di questa edizione, ovvero “Le biotecnologie rosse, gialle e bianche per la salute delle persone e dell’ambiente”.

Nel codice colore delle biotecnologie, quelle rosse sono legate ai campi della medicina e della salute, quelle gialle all’alimentazione e, infine, quelle bianche ai processi industriali e produttivi. Alle scuole è richiesto di instaurare una collaborazione con almeno un ente scientifico del proprio territorio e sviluppare 5 esperienze sperimentali collegate al tema del Concorso e realizzabili nei propri laboratori scolastici con l’ottenimento del premio. “Mad for Science – spiega Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione DiaSorin – rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti di esplorare il mondo della scienza in modo creativo e appassionato. Sosteniamo questo concorso perché crediamo che la passione per la scienza debba essere coltivata fin dalla giovane età”. Per partecipare al Concorso ogni Istituto scolastico dovrà seguire le istruzioni di candidatura presenti sul sito www.madforscience. fondazionediasorin.it e inviare la propria idea progettuale entro il 29 novembre 2023. Diverse commissioni di esperti in ambito scientifico valuteranno le schede di progetto pervenute, selezionando, infine, gli 8 progetti più meritevoli che accederanno alla Mad for Science Challenge 2024, la finalissima che si svolgerà entro il 31 maggio 2024. In tale occasione, gli Istituti finalisti presenteranno i propri progetti di fronte a una Giuria, composta da professionisti del mondo scientifico, accademico e della ricerca italiana, che eleggerà i vincitori. Il primo Istituto classificato riceverà un premio di 75.000 euro per implementare il proprio laboratorio scolastico e realizzare nei cinque anni successivi il progetto proposto; il 2° classificato 45.000 euro, mentre il 3° classificato un premio dell’importo di 30.000 euro. Non solo, la Fondazione DiaSorin conferma il Premio Finalisti del valore di 10.000 euro, destinato alle scuole giunte in finale ma non vincitrici dei premi sopra descritti. È di pochi giorni fa la conclusione della 7ª edizione del Concorso che ha visto vittorioso il Liceo scientifico Galileo Galilei di Catania.