Mad for the Science, 50 scuole selezionate: 200mila euro in palio per la Challenge 2026

Provengono da 17 regioni le 50 scuole superiori selezionate per la seconda fase della decima edizione del concorso nazionale Mad for science. Il contest della Fondazione Diasorin mette in palio 200.000 euro per il rinnovamento dei laboratori scientifici e la Challenge 2026 si terrà a Roma il 28 maggio in occasione del decennale. Del totale dei 50 istituti ammessi, il 40% proviene dal Nord Italia, il 28% dal Centro, mentre il 32% da Sud e Isole.

Entrando nel dettaglio, la Puglia è la regione maggiormente rappresentata con nove scuole selezionate, seguita dalla Lombardia con sei istituti. Lazio e Piemonte contano cinque scuole ciascuna, mentre Emilia-Romagna e Marche partecipano con quattro istituti l’una. L’Abruzzo e la Campania sono presenti con tre scuole, la Toscana e il Veneto con due istituti ciascuna. Con una scuola figurano infine Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Promosso dalla Fondazione Diasorin e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come progetto di valorizzazione delle eccellenze, il Concorso Mad for Science pone al centro il laboratorio scolastico come spazio di sperimentazione, ricerca e apprendimento. L’iniziativa è rivolta ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia a curvatura biomedica e agli Istituti tecnici, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline STEM e al metodo scientifico. Le 50 scuole ammesse alla seconda fase avranno tempo fino al 26 marzo per sviluppare il progetto completo sul tema scelto per la decima edizione: “Risorse naturali e Salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”.