Mad in Italy, domani su Rai 2 sesto ed ultimo appuntamento con gli sketch, monologhi e musica dal Cptv di Napoli

Sesto ed ultimo appuntamento con le risate e la leggerezza di “Mad in Italy”, lo show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime time in collaborazione con Tunnel Produzioni che andrà in onda dall’Auditorium del Cptv di Napoli lunedì 26 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Risate assicurate e tanta spensieratezza con comici provenienti da tutta Italia e tanti volti noti del panorama italiano.

A fare gli onori di casa, ancora una volta, Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci, insieme a Stefano Palatresi, che con la sua orchestra eseguirà brani dal vivo e accompagnerà alcuni sketch. In quest’ultimo appuntamento, i tre conduttori regaleranno ancora leggerezza, freschezza e vivacità. Due ore di puro divertimento in cui il pubblico da casa si è affezionato ai comici sia già conosciuti che nuovi e non vede l’ora di ridere alle battute del nuovo repertorio, che prende spesso spunto dalla vita reale. Nel corso delle cinque puntate precedenti, i telespettatori hanno avuto modo di gustare uno spettacolo nuovo, diverso ma soprattutto divertente in grado di regalare sorrisi e divertimento, grazie anche alla continua interazione tra l’orchestra, comici e conduttori.

Tra gli ospiti speciali intervenuti ad impreziosire lo spettacolo: Massimo Boldi, Paolo Conticini, Paolo Rossi. I 40 comici, divisi tra le varie serate, intratterranno gli spettatori con sketch, monologhi, musica e personaggi sempre diversi. Oltre Leonardo Braschi, Vincenzo Albano e Luce Pellicani ritroviamo gli Arteteca, Ciro Giustiniani, Gino Fastidio, Laura Magni, il Quartetto C’Era, Vincenzo Albano, Claudio Sciara e Corinna Grandi.