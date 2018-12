Maddaloni, Centro commerciale Campania: per la raccolta fondi l’Angelo degli ultimi si affida a Babbo Natale

“Scatta la tua foto con Babbo Natale”, tradizionale appuntamento natalizio, è l’occasione per avere un ricordo ma anche per fare beneficenza. Tutti i bambini che lo vorranno potranno incontrare Babbo Natale in Piazza Campania e fare una foto insieme a lui. Il denaro raccolto negli anni passati è stato donato a diverse associazioni e istituzioni del territorio e anche quest’anno grazie al buon cuore dei visitatori del Centro Campania, tutto il ricavato sarà devoluto alla Onlus L’Angelo degli ultimi, associazione di volontari di Maddaloni in provincia di Caserta, che si occupa di persone indigenti e senza fissa dimora. (Foto con Babbo Natale dalle 16 alle 20 giorni feriali. Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 sabato e domenica e lunedì 24 dicembre ultimo giorno dell’iniziativa).

Sempre dedicata ai bambini è l’iniziativa “Tutti insieme a Natale”. Dall’8 dicembre al 17 dicembre (dalle 16 alle 20) in Piazza Centrale i bambini potranno compilare una speciale cartolina scrivendo un loro pensiero dedicato alla magia del Natale. I piccoli riceveranno inoltre un adesivo dove scrivere il loro nome e l’indirizzo di casa. Ogni cartolina verrà abbinata casualmente ad un indirizzo a cui verrà inviata. Grazie a questo scambio di indirizzi, ogni bambino riceverà a casa un pensiero scritto da qualcun altro. Ogni piccolo destinatario sarà invitato a tornare al centro nel periodo dal 17 al 22 dicembre dove, mostrando la cartolina ricevuta, sarà possibile donare un euro alla Onlus L’angelo degli ultimi. Il 6 gennaio, in occasione dell’evento conclusivo, sarà consegnata alla Onlus l’assegno con la cifra raccolta.