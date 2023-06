Made in food, a Palma Campania il Festival gastronomico su ruote

La città di Palma Campania si prepara ad accogliere il Festival dove il Cibo incontra la Strada. Made in food è il nuovo “format gastronomico su ruote”, che si terrà da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio nell’area mercato del comune sopra citato. L’accesso all’evento è libero e gratuito per chiunque, visitatori e addetti vari, e fino alle ore 24 durante le date indicate prima.

Palma Campania, 30 Giugno – 1/2 Luglio 2023

Nell’agro nolano arriva il primo Street Festival tutto Made in food, in collaborazione con l’associazione Buona Palma Campania. Sarà un weekend all’insegna di ottimo cibo di strada, birre artigianali locali e regionali e tanto divertimento con musica live e dj set ma anche spettacoli e animazione riservati ai più piccoli.

Il 30 giugno (start ore 18), il 1 luglio (start ore 18) e il 2 luglio (start ore 12), ben 15 food truck occuperanno l’area mercato, in via Frauleto, del comune di Palma Campania per presentare le loro proposte enogastronomiche ad un pubblico ampio e variegato. Protagonista dell’evento è il cibo di strada, ma di altissima qualità. Più di 10 street chef, accuratamente selezionati, prepareranno direttamente “in strada e su ruote” le loro specialità, tra piatti cult e ricette rivisitate per l’occasione.

L’offerta culinaria di partenza è davvero vasta, proprio per soddisfare tutti i palati, soprattutto i più esigenti: il panino con hamburger all’italiana, classico ma sempre apprezzatissimo, con porchetta o con salsicce e friarielli per rimanere fedeli alle tradizioni; i fritti, quello famoso napoletano, il cuoppo di pesce e anche la pasta ripiena, perfetti per un aperitivo al tramonto; le polpette di carne, gli arrosticini, il caciocavallo impiccato per stuzzicare l’appetito; ovviamente la pizza, napoletana, fritta e, udite udite, anche alla brace; dulcis in fundo, graffe napoletane e babbà, waffle, pancakes e donuts per esaudire qualsiasi desiderio di golosità. Naturalmente, non mancheranno le alternative gluten free.

“Siamo molto entusiasti di presentare, questo evento straordinario alla comunità locale” – afferma con orgoglio il presidente dell’associazione Buona Palma Campania, Marco Saviano, portavoce degli organizzatori. “Ci auguriamo vivamente che sia un grande successo e che diventi un format da riproporre ogni anno, nel comune di Palma Campania ma anche in quelli limitrofi, nell’ambito di un unico progetto condiviso; noi tutti ci crediamo fortemente”.