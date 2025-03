Made in Italy, ad aprile le imprese italiane aprono porte al pubblico

Per tutto aprile 2025, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal ministero delle imprese e del Made in Italy, 45 tra aziende e fondazioni apriranno le porte dei propri impianti produttivi e dei musei e archivi d’impresa per raccontare il Made in Italy del futuro, partendo dalla propria storia. Queste realtà, custodi dell’immenso patrimonio del saper fare italiano, fanno parte e di Museimpresa (l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa) o dell’Associazione Marchi Storici d’Italia e durante la manifestazione organizzeranno visite guidate per gli studenti, mostre retrospettive, degustazioni, laboratori, esperienze immersive e aperture straordinarie. L’obiettivo è avvicinare il grande pubblico e i giovani alle eccellenze produttive dei territori di riferimento.

Sono 30 i musei e gli archivi d’impresa associati a Museimpresa: ADI Design Museum, Archivio Storico e Museo Diffuso Sisal, Archivio Storico SDF e Museo SAME, Archivio Storico Nuovo Pignone, Barilla, Colombo Industrie Tessili, Confetteria e Museo del Confetto Giovanni Mucci, Dompè, Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Fondazione Dalmine, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Museo Kartell, Fondazione M9 Museo del ‘900, Fondazione Pirelli, Fondazione Vittoriano Bitossi, La Fabbrica della Pasta di Gragnano, Maglificio Maggia, Museo Cassa Depositi e Prestiti, Musei Civici di Bologna, MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone, MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group, MuseA – Museo [Interattivo] Antincendio, Museo Amaro Lucano, Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, Museo dell’Assicurazione, Museo di Pennelli Cinghiale, Museo Nicolis, Osservatorio Monografie d’Impresa, Spazio Strega Alberti e Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. Tra le imprese che aderiscono alle aperture speciali, 15 sono affiliate all’Associazione Marchi Storici d’Italia: Balletto di Roma, Buccellati, Caffè Cagliari, Cimberio, De Cecco, De Nigris 1889, Giacomini, Guido Berlucchi, Lazzaroni, Lucano 1894, Mazzetti d’Altavilla, Spinosi, Terme di Saturnia, Terme di Margherita di Savoia e Zacchera Hotels.