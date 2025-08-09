Made in Italy in crescita nei mercati extra Usa: +5,3% nei primi 4 mesi 2025, boom Emirati Arabi e Brasile

I nostri prodotti conquistano 25 Paesi ‘top market’ che nel 2024 hanno assorbito il 61,5% delle esportazioni italiane secondo un rapporto di Confartigianato, per un valore di 383,6 miliardi sui 623,5 miliardi complessivi del nostro export, e in cui nei primi 4 mesi del 2025 le nostre vendite sono aumentate del 5,3% a fronte del -2% registrato nei restanti mercati internazionali. In attesa di conoscere il reale impatto dei dazi statunitensi, le nostre imprese non rimangono a guardare e si danno da fare per conquistare nuovi mercati mondiali extra Usa. In testa nella ‘top five’ per l’aumento di export made in Italy nel primo quadrimestre di quest’anno si piazzano gli Emirati Arabi (+20,9%), seguiti da Brasile (+14%), Svizzera (+13,1%), Spagna (+10,6%), Arabia Saudita (+9,6%). In valori assoluti, le nostre imprese vendono negli Emirati Arabi prodotti per 7,9 miliardi, mentre in Brasile l’export made in Italy ammonta a 5,8 miliardi, in Svizzera a 30,2 miliardi, in Spagna a 34,5 miliardi e in Arabia Saudita 6,2 miliardi. Tra gli altri mercati dinamici, pur con valori di export italiano inferiori a 5 miliardi di euro, si registra una crescita a doppia cifra delle vendite in Israele con +13,1%, Danimarca con +11,8%, Irlanda con +11,5% e Singapore con +11,3%. Confartigianato ha stimato che se su base annua si confermasse il trend di crescita dei primi quattro mesi, nel 2025 questi 25 mercati potrebbero generare un aumento delle nostre esportazioni pari a 20,4 miliardi di euro. Un risultato in grado di compensare il calo di vendite in Usa a causa delle nuove tariffe doganali. All’affermazione del made in Italy sui mercati mondiali extra Usa contribuiscono le piccole imprese. Negli Emirati Arabi, ad esempio l’export delle Pmi vale 3,5 miliardi, in Arabia Saudita è di 1,3 miliardi, in Brasile di 857 milioni. Tra i settori più dinamici: alimentari, moda, mobili, legno, metalli, gioielleria e occhialeria. ”Le nostre imprese stanno facendo la loro parte per reagire all’impatto dei dazi Usa, cercando nuovi sbocchi di mercato per il made in Italy. Ora, però, chiediamo che l’Europa faccia veramente l’Europa e ponga la competitività degli imprenditori al centro della sua azione”. Lo ha detto il Presidente di Confartigianato Marco Granelli. ”Abbiamo troppe palle al piede: eccesso di burocrazia, peso del fisco, difficoltà di accesso al credito, alti costi energetici. Basti dire che le imprese italiane pagano l’energia il 28% in più rispetto alla media europea. Al Governo italiano chiediamo altrettanto impegno per difendere e valorizzare la qualità del made in Italy sui mercati internazionali”, ha concluso Marco Granelli.