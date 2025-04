Made in Italy, sfide ed opportunità per il nostro Paese: a Napoli convegno promosso dai Giovani Confapi

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Gruppo Giovani Nazionale di Confapi, in collaborazione con Confapi Napoli e con l’Università Federico II di Napoli, promuove l’evento “Made in Italy: sfide ed opportunità per il nostro Paese”, in programma domani, 29 aprile, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II durante il corso di Marketing del professor Luigi Cantone, docente di Marketing e Strategie di Impresa presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La giornata, pensata per un pubblico di studenti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, affronterà i grandi temi legati alla valorizzazione del Made in Italy, con un focus particolare sul ruolo del marketing, sulla lotta alla contraffazione, sulla tutela della proprietà industriale e sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

L’incontro si aprirà alle ore 10:30 con l’introduzione del professor Cantone, per poi proseguire con gli interventi di esponenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Saranno presenti, infatti, Paola Riccio della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e Nicola Marco Fabozzi, del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza e della Direzione Generale per i servizi territoriali e dell’Ispettorato Territoriale Casa del Made in Italy della Campania. Seguiranno i saluti istituzionali del presidente nazionale del Gruppo Giovanni di Confapi, Eustachio Papapietro, e un intervento della dottoressa Claudia Maffucci, presidente del Gruppo Giovani di Confapi Napoli sul punto di vista delle associazioni di categoria nei confronti del Made in Italy.

A dare concretezza al dibattito ci penseranno due casi studio: il primo, dedicato al settore moda, vedrà protagonista Alessandro Adamo General Manager di CostumeIn, con un approfondimento sul percorso di crescita del marchio tra tradizione sartoriale e innovazione digitale; il secondo, incentrato sul settore alimentare, racconterà l’esperienza dell’azienda napoletana Cuori di Sfogliatella, della famiglia Ferrieri, che ha saputo unire qualità, sostenibilità e tutela del prodotto in un progetto imprenditoriale di successo.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione concreta di confronto e ispirazione, promuovendo il dialogo tra mondo accademico, tessuto produttivo e istituzioni, e rafforzando il valore simbolico e strategico del Made in Italy nel contesto economico globale.