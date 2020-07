Made in Italy tra luci e ombre: a giugno riparte l’export verso l’Asia

L’export dei prodotti italiani torna lentamente a riprendere quota. A giugno, infatti, gli indicatori rivelano una ripresa che lascia ben sperare per l’autunno. In termini geografici un primo dato interessante riguarda la Cina, dove i volumi (meno 3,3 per cento) sono praticamente tornati ai livelli 2019. Riparte (più 4,7 per cento) anche la Svizzera, segnalando probabilmente (i dati settoriali non sono disponibili) un ritorno alla crescita per farmaceutica e pelletteria (Berna è hub di transito tipico per questi prodotti) , così come in crescita di oltre otto punti è il Giappone. Se Cina e Giappone, paesi in cui Covid è sotto controllo, sostengono il made in Italy, l’effetto opposto si verifica per paesi che hanno ricevuto più in là nel tempo l’impatto più devastante. Come Stati Uniti (meno 22,4 per cento), India (meno 33,1 per cento) o America Latina (meno 32,7 per cento). A riportare i dati è un servizio del Sole 24 Ore.