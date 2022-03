Made in Italy, traduzione ed editoria: call del Mic aperta fino al 31 marzo

Ogni anno il ministero della Cultura (MiC), attraverso la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, conferisce i premi nazionali per la traduzione a traduttori ed editori, italiani e stranieri, che abbiano contribuito alla diffusione della cultura italiana all’estero e della cultura straniera nel nostro Paese. I premi rappresentano un riconoscimento del valore culturale e professionale delle attività svolte nei campi della traduzione e dell’editoria. Per l’anno 2022, le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in formato digitale, tramite l’apposito applicativo telematico accessibile dal 1 marzo al 31 marzo.