Made in Italy, tornano i Premi Comitato Leonardo: in palio 8 borse di studio e 4 tirocini

Tornano i premi di Laurea del Comitato Leonardo, i riconoscimenti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, gioielleria, meccanica, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Il Comitato Leonardo – ricorda una nota – è nato nel 1993 su iniziativa comune dell’Ice, di Confindustria e di un gruppo d’imprenditori, tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, ed è presieduto oggi dall’imprenditrice Luisa Todini. Si pone come obiettivo primario la promozione dell’Italia come Sistema Paese attraverso varie iniziative finalizzate a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita. Il supporto e la collaborazione di importanti aziende associate al Comitato Leonardo ha permesso di giungere oggi alla XXI edizione dei Premi. L’iniziativa negli anni ha offerto un supporto concreto a oltre 150 giovani neolaureati provenienti da istituti e Università di tutta Italia.

“La cultura fa sempre la differenza: per chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro ma anche per chi ha già un’occupazione e magari è a capo di una grande azienda. Il Rapporto Istat sulla Conoscenza, pubblicato per la prima volta quest’anno, lo dimostra. Una buona scolarizzazione è quindi garanzia di migliori performance lavorative in ogni settore e ad ogni grado”, ha commentato Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo. “Con l’iniziativa dei Premi di Laurea – ha proseguito – il Comitato Leonardo e le aziende associate si impegnano da 21 anni a spronare le nuove generazioni, offrendo un aiuto concreto alla realizzazione di progetti brillanti ma anche un’occasione di confronto diretto con prestigiose realtà aziendali. Un impegno che si traduce in un investimento per il futuro, in quanto i giovani laureati di oggi saranno i manager preparati di domani”. Anche per il 2018 alcune aziende associate al comitato contribuiranno all’assegnazione dei premi di Laurea. Dodici i bandi indetti: 8 borse di studio del valore di 3.000 euro e 4 tirocini retribuiti, questi ultimi offerti da Bonfiglioli Riduttori, Damiani, Perini Navi e Scm Group presso le loro sedi.