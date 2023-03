Madonna del Carminiello, uova di Pasqua di Asso.Gio.Ca. per il restauro del dipinto

Parte la nuova campagna di crowdfunding di Assogioca per sostenere le nostre attività associative ed in particolare il progetto di restauro della Chiesa di San Carlo Borromeo detta del Carminiello a Toledo ubicata in via Carlo de Cesare ai Quartieri Spagnoli.

“Quest’anno – fanno sapere dall’Associazione Gioventù Cattolica – la campagna avrà un obiettivo diverso: sosterremo il restauro del dipinto olio su tela della Madonna del Carminiello, icona della chiesa recentemente aperta. Con l’acquisto di un uovo di cioccolato artigianale, latte o fondente, del peso di 500 gr., al costo di 10,00 €, possiamo proseguire nella nostra missione di salvaguardare e valorizzare il prezioso patrimonio culturale della nostra città. Attraverso questa nuova iniziativa potremo non solo celebrare la Pasqua insieme a Voi tutti, ma offriremo la possibilità a napoletani e turisti di tornare a visitare la splendida chiesa, arricchita del nuovo restauro”.

“Un invito che rivolgiamo – conclude la nota – a chi ci sostiene da sempre per tornare a scoprire le bellezze storico-artistiche del proprio territorio, a due passi da casa. Siamo certi che non farete mancare il Vostro supporto e la Vostra vicinanza. Per farlo scriveteci ad info@assogioca.org indicando la quantità di uova che occorrono, oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,30 allo 0816129420″.