Madonnina di Trevignano, per la commissione diocesana non c’è niente di soprannaturale

La Commissione diocesana istituita dal vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, a breve emetterà il proprio verdetto. Sulla base delle relazioni che i periti gli consegneranno, la decisione potrebbe essere: ” Constat de non supernaturalitate”, “non è di origine soprannaturale”. E’ quanto anticipa il sito ‘Il Segno di Giona’ del giornalista David Murgia che da anni si occupa di satanismo e mondo dell’occulto su Tv2000. Secondo gli esperti i messaggi che la Vergine consegnerebbe alla presunta veggente, non conterrebbero “alcunché di soprannaturale”, anzi sarebbero intrisi di “millenarismo e toni apocalittici”. Inoltre gli esami da parte di un medico della Commissione diocesana sulle presunte stimmate che la signora riceverebbe durante la Quaresima, non sono stati eseguiti a causa di problemi tecnici, “un ritardo nelle comunicazioni non ha permesso di poter verificare le ferite”, anticipa lo stesso sito.