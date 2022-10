Madre, pubblicato l’avviso pubblico per il direttore: domande entro il 21 novembre

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli che gestisce il museo Madre ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per la posizione di direttore, ricoperta attualmente da Kathryn Weir (dal gennaio 2020, in scadenza), con contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. L’avviso è indetto, è spiegato in una nota della Fondazione (presidente Angela Tecce), “a seguito delle modifiche dello Statuto, deliberate dalla Giunta Regionale, che hanno ridefinito il ruolo e le funzioni del Direttore”. Richiesta esperienza lavorativa, almeno triennale, nel settore dell’arte contemporanea, con particolare riferimento a musei e centri culturali internazionalmente noti ma anche conoscenze e competenze gestionali, finanziarie e organizzative e nella gestione dei processi contrattuali; competenze di programmazione e ricerca di finanziamenti pubblici e privati; conoscenze e competenze nel marketing culturale, in comunicazione ed innovazione digitale; Le domande dovranno essere presentate entro il 21 novembre 2022, il bando è consultabile sul sito www.madrenapoli.it e sul sito www.regione.campania.it in italiano e in inglese. “La Fondazione Donnaregina intende proseguire le attività intraprese, rinforzando ed ampliando le sue strategie di diffusione dell’arte contemporanea nazionale e internazionale attraverso attività espositive, di ricerca e divulgazione, e rafforzando il prestigio e la rilevanza del Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania”, specifica la nota. La Commissione esaminatrice, formata da un numero variabile da 5 a 7 componenti, sarà composta dai membri del Consiglio di Amministrazione e da esperti esterni. Alla direzione artistica del Museo Madre potrebbe aggiungersi quella di altri musei dello stesso Polo