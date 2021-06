Madrid, Ambasciata italiana ringrazia il Teatro Real per l’omaggio a Donizetti

Il Teatro Real di Madrid ha inaugurato il 2 Giugno, in concomitanza con la festa della Repubblica italiana, la rappresentazione di “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, commedia del compositore Gaetano Donizetti. Si tratta di una «divertente parodia» sul mondo dell’opera, che verrà presentata con il titolo Viva la mamma”, già proposto dal regista tedesco Helmut Kutner negli anni ’60.

Sono previste 11 rappresentazioni, l’ultima delle quali il 13 giugno. L’ambasciata italiana a Madrid di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, ha ringraziato i responsabili del Teatro Real per «l’omaggio» all’Italia nel giorno della festa della Repubblica. Per la prima della commedia di Donizetti, che debuttò a Napoli nel 1827, è prevista anche la presenza dell’amb. Riccardo Guariglia.

Il Teatro Real come continua il Giirbale Diplomatico, ha ottenuto recentemente il premio come miglior compagnia d’opera del mondo nell’edizione 2021 degli International Opera Awards, gli oscar della lirica.