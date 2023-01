Maeci, missioni archeologiche all’estero: online i bandi 2023 della Farnesina

Tra gli obiettivi strategici del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rientra la promozione della cultura italiana, che si attua anche attraverso la concessione di contributi alle missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero. La concessione dei contributi avviene annualmente tramite la pubblicazione di un bando, che regolamenta la presentazione delle richieste, la selezione dei richiedenti e la rendicontazione delle spese sostenute. Per il 2022 sono state sostenute 246 missioni attraverso la concessione di contributi (211) o riconoscimenti istituzionali. La procedura per la richiesta di contributi per questa attività è stata aggiornata nel 2023 ed è descritta nel bando reperibile sul sito del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le richieste 2023 devono essere presentate tramite il portale archeologia entro le 18 ora italiana del 25 gennaio 2023. Per informazioni: archeologia@esteri.it.