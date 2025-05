Maestri del Lavoro, consegnate a Pietrarsa 66 nuove Stelle al Merito

La cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” a 66 nuovi ” Maestri del Lavoro” campani si è svolta al museo ferroviario di Pietrarsa che è stato “anche tristemente teatro di una grave tragedia, quando, il 6 agosto del 1863, quattro operai furono assassinati ed altri diciassette feriti. In quell’occasione, a perdere la vita furono i lavoratori che protestavano contro i licenziamenti che in quel periodo stavano interessando la fabbrica napoletana. Una vicenda che ancora oggi è ricordata soprattutto per la brutalità con cui lo sciopero fu represso, e per le vittime che causò. Una strage per la quale nella vicina San Giorgio a Cremano oggi esiste una “Via dei Martiri di Pietrarsa”, stessa denominazione poi di una piazza nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, non lontano dalla fabbrica dell’epoca”. A ricordarlo nel suo intervento è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Lo stabilimento di Pietrarsa è stato nucleo industriale “attivo fino agli anni ’70 del ‘900, quando l’affermarsi delle locomotive elettriche e diesel determinò il declino dei mezzi a vapore e, insieme, dell’opificio. Nel 1977 le officine furono quindi destinate a diventare museo ferroviario, inaugurato nel 1989 dopo i lavori di adeguamento”. “È una cornice, questa, prestigiosa ed affascinante, calata, tuttavia, in un territorio particolarmente complesso e delicato dal punto di vista sociale. Voi insigniti di oggi, che vi siete particolarmente distinti nello svolgimento della vostra attività nei vari settori produttivi, siete testimonianza di coraggio, abnegazione, sacrificio, di resilienza oserei dire”, ha aggiunto il prefetto di Napoli.