Mafia, 33 misure cautelari e sequestro da 5 milioni di euro a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo siciliano su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 33 persone, di cui 25 sottoposti alla custodia in carcere, uno agli arresti domiciliari e 7 della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali.

Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, con l’aggravante dell’associazione armata, trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare Cosa Nostra, e traffico di stupefacenti con l’utilizzo del metodo mafioso.

E’ stato disposto anche il sequestro preventivo di 6 attività commerciali operanti nel settore della ristorazione, del commercio al dettaglio di generi alimentari, del trasporto merci su strada e del movimento terra, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

