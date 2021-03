Mafia: a Colonia la ‘Pizza Riina’ e ‘Cosa nostra’, scoppia la polemica ‘Va boicottata’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – L’associazione ‘Mafia Nein Danke’ è nata nel 2007 dopo l’attentato di Duisburg, quando vennero uccise sei persone davanti a un ristorante italiano. Nel 2016 l’associazione diretta da Mattioli, che vive a Berlino, avviò una campagna di sensibilizzazione per evitare proprio l’utilizzo di parole “come ‘Mafia’, o ‘Il Padrino’ – racconta Mattioli – e abbiamo notato che l’uso di queste parole avviene sia in ambito italiano che tedesco, ma il significato è ben diverso. Perché se un italiano usa il nome del boss Riina per una pizza vuol dire qualcosa di completamente diverso rispetto all’uso che ne fa un tedesco. Perché i tedeschi fondamentalmente sono ignoranti in materia. C’è meno consapevolezza”. In quel contesto arrivarono “una ventina di segnalazioni” e “poi abbiamo fatto una mostra in ente di formazione a Berlino e in più abbiamo parlato con imprenditori e abbiamo chiesto per quale motivo avessero usato queste parole”.