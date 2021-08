Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “A 30 anni dal suo barbaro assassinio, Libero Grassi resta il simbolo degli imprenditori onesti che si sono opposti alle mafie pagando con la propria vita. In questo momento di crisi economica il suo esempio deve guidare la nostra azione. Il rischio che le cosche facciano da banca c’è ed è fondamentale per le aziende in difficoltà che lo Stato arrivi prima di loro”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.