Mafia: Commissaria antiracket, ‘è necessario denunciare, le vittime non sono abbandonate’**

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – “I motivi per i quali molti imprenditori vittime del pizzo non denunciano sono tanti, uno fra tutti la difficoltà di far capire alla vittima che denunciare conviene perché stare dalla parte dello Stato conviene, questo è il compito che il commissario straordinario si è dato già da qualche anno e in questo solco stiamo avviando una serie di attività proprio per fare conoscere la possibilità di accedere al fondo di solidarietà nel presupposto che, però. è necessario denunciare. Noi ce la mettiamo tutta”. Lo ha detto la commissaria straordinaria antiracket e antiusura, Prefetta Giovanna Cagliostro, che oggi ha partecipato alla commemorazione per Libero Grassi.