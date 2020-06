Mafia: ex sindaco San Cipirello, ‘sciolto Comune perché ero scomodo, vivo dramma’

Palermo, 20 giu. (Adnkronos) – “Come si fa a sciogliere un comune per mafia per qualche like su Facebook? Io ho tolto dei capannoni ai mafiosi, non ho mai fatto gare d’appalto, mai avuto rapporti con la mafia. Eppure dopo un anno e mezzo di amministrazione è stato sciolto il Comune e io oggi vivo un dramma e mi vergogno a camminare in paese. Per fortuna i miei concittadini mi incitano a tenere duro. Forse ero scomodo per qualcuno…”. E’ l’amaro sfogo di Vincenzo Geluso, ex sindaco di San Cipirello, piccolo comune alle porte di Palermo, sciolto per mafia nel giugno 2019, fatto durante il suo intervento, da remoto, al Consiglio direttivo de ‘La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia’ di Radio Radicale e Nessuno tocchi Caino, in streaming. “Mi sembra ridicolo sciogliere un comune con 280 pagine di relazione prefettizia – dice – di cui 140 pagine dedicate alla storia della mafia del paese e ai boss mafiosi come Riina o Provenzano”.