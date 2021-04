Mafia: furto Giardino Memoria Capaci, condannati autori e risarcita Quarto Savona 15 (2)

(Adnkronos) – In particolare, la voce di danno liquidata “riguarda – come spiega l’avvocato Vancheri -il danno all’immagine subito dall’Associazione Quarto Savona 15, laddove si consideri che la condotta di furto aggravato era stata posta in essere proprio presso il Giardino della Memoria Quarto Savona 15, considerato dall’Associazione medesima come una bandiera, nonché quale luogo cardine dove attuare le proprie finalità di promozione della cultura della legalità e dell’impegno sociale antimafia e di contrasto alla mafia e alle organizzazioni criminali in genere”.