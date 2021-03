Mafia: Lombardo, ‘ho amministrato miliardi ma non mi sono mai occupato di appalti’

Catania, 16 mar. (Adnkronos) – “Non mi sono mai occupato di appalti o subappalti per nessun imprenditore. Negli anni di governo, da vicesindaco a Presidente della Regione siciliana, ho amministrato decine di miliardi di euro. Non c’è mai stata una traccia in questo senso. Molti affari e lavori si sono conclusi e io non mi sono mai interessato di nulla”. Lo ha detto l’ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, proseguendo le sue dichiarazioni spontanee nel processo d’appello che lo vedo imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato. E ha aggiunto: “Non credo che ci sia un uomo politico che ha avversato la realizzazione dei centri commerciali come ho fatto io”.