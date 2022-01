Mafia: Presidente Tribunale Palermo, ‘Mattarella omicidio politico-mafioso, ora verità’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Una pronuncia recente. “Ovviamente è una sentenza di primo grado – dice – il giudizio di appello è stato rinviato al 2023, quindi non è una vicenda su cui ci sarà certezza processuale in tempi brevi. Nella sentenza ci sono una serie di indicazioni di grandissimo interesse che richiamano in maniera puntuale l’impostazione data all’origine da Giovanni Falcone, e poi ulteriormente sviluppata dal giudice istruttore Gioacchino Natoli. Nella stessa sentenza si richiama l’audizione fatta da Giovanni Falcone davanti alla Commissione antimafia. Questa audizione viene considerata come il testamento, il ‘lascito civile’ di Giovanni Falcone”. E il magistrato cita una parte della sentenza in cui emerge che l’omicidio di Piersanti Mattarella “non è stato solo un omicidio di mafia ma anche un omicidio politico”, maturato in un contesto che comprendeva convergenze operative tra mafia e ‘antistato’. “Questa indicazione è la conclusione di un ragionamento molto articolato che viene fatto – dice ancora il Presidente del Tribunale di Palermo – Ci sono una serie di elementi ulteriori che vengono presi in considerazione dalla Corte d’assise di Bologna” – spiega – “c’è poi una tematica molto più ampia, che forma oggetto della sentenza e comprende le questioni sul ruolo di Pippo Calò, di cui si parla”. “In sostanza viene recepita l’impostazione che aveva dato il giudice istruttore di Palermo nel 1991”.