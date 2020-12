Mafie, l’Eurispes: Napoli, Crotone, Vibo e Reggio le città con il più alto indice di permeabilità al crimine

Le province calabresi e campane presentano i valori più elevati dell’indice di Permeabilità alla Criminalità Organizzata (Ipco). E’ quanto emerge da una ricerca Eurispes, realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e presentata oggi a Roma, presso la sede della Dna in via Giulia. Si tratta di un indice, sottolinea l’Eurispes, in grado di misurare due fenomeni, distinti ma strettamente connessi, vulnerabilità e appetibilità dei territori e costruito su 163 indicatori elementari, raggruppati in 19 indicatori compositi che quantificano la potenziale infiltrazione criminale ma non misurano l’effettiva penetrazione della criminalità sul territorio. “Le prime due province sono Crotone e Vibo Valencia, rispettivamente con valori di 108,62, e 107,29; la terza provincia è Napoli e la quarta è Reggio di Calabria, con valori simili tra loro, 106,89 e 106,88. Queste 4 province hanno valori distanti dalle altre, evidenziando una spiccata permeabilità in questi territori. Le restanti province hanno valori più vicini tra loro, suggerendo piccole differenze nel livello di permeabilità tra posizioni vicine in graduatoria.

Più in generale dai dati, sottolinea l’Eurispes, emerge una “polarizzazione geografica della permeabilità tra Nord e Sud d’Italia. I valori più alti dell’indice sono misurati per le province del Mezzogiorno, mentre nel Nord-Est si trovano i valori più bassi. I valori sono inoltre localmente concentrati, ossia province confinanti tendono ad avere valori simili, ma al contempo il fenomeno è presente su tutto il territorio nazionale”.