Mag Spa acquisisce il 75% del gruppo Centrale: rafforzata la presenza sul territorio nazionale

Il Gruppo Mag Spa, broker assicurativo di riferimento per le aziende italiane che operano nel mercato nazionale e internazionale, ha acquisito il 75% del Gruppo Centrale Spa, società operante nel settore del brokeraggio e dei servizi connessi, leader nelle Regioni Marche ed Umbria.

Con questa operazione il Gruppo MAG S.p.A guidato da Pierluca Impronta rafforza ulteriormente la sua presenza sul territorio nazionale, già consolidata in oltre quarant’anni di attività, durante i quali ha affiancato centinaia di aziende italiane, ponendole al centro del mercato assicurativo internazionale.

“Innovazione, conoscenza e rispetto della cultura imprenditoriale locale rappresentano le leve strategiche per il nostro Gruppo”, dichiara il presidente Impronta. “Soltanto attraverso una presenza capillare sul territorio è possibile intercettare le reali necessità delle aziende e tradurle in consulenze efficaci e programmi assicurativi personalizzati. Sono certo che questo nuovo partner rappresenterà un importante sviluppo per il gruppo Mag”.