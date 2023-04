Magaldi, endorsement di Italcementi: estrattore in funzione da oltre 40 anni senza problemi

Oltre 40 anni di esercizio e più di 15 milioni di tonnellate di materiale trasportato a oltre 400°C, senza mai bisogno di interventi di manutenzione. La tecnologia dei record è campana, si tratta di un estrattore-dosatore prodotto da Magaldi Power installato presso la cementeria Italcementi di Samatzai, in Sardegna.

La cementeria di Samatzai è tra i più importanti asset industriali della Sardegna, con una produzione di 950.000 tonnellate all’anno di cemento. Installato nel 1981, l’estrattore-dosatore è in esercizio con a bordo ancora l’originale nastro corazzato Euremag®, divenuto poi nel 1984 nastro Magaldi Superbelt®, e, come evidenziato in una nota di endorsement di Italcementi “negli anni non ha richiesto particolari attività di manutenzione se non l’ingrassaggio dei cuscinetti nei supporti ed il cambio dell’olio nel riduttore”.

Fondato nel 1929 a Buccino, in provincia di Salerno, il Gruppo Magaldi è oggi presente in più di 50 Paesi e ha sedi operative in Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi, India e Australia. L’azienda ha 210 dipendenti, di cui il 50% ingegneri, per un fatturato complessivo tra 40 e 50 milioni milioni di euro. Da sempre orientata all’innovazione, l’azienda ha depositato 55 brevetti internazionali.

Nel 2021 nasce in seno al gruppo Magaldi Green Energy, focalizzata alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione ed alla commercializzazione di tecnologie innovative nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia pulita.