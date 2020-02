Maggio dei Monumenti, edizione 2020 dedicata a Giordano Bruno

L’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli dedica il Maggio dei Monumenti di quest’anno al filosofo Giordano Bruno. “A partire dalla potenza del suo pensiero visionario, eclettico – si evidenzia – capace di contaminarsi con le piu’ diverse discipline e con i piu’ diversi linguaggi, promuove altresi’ una chiamata di idee sul tema “20/20: la visione, contro le catastrofi”. L’idea e’ quella di declinare il pensiero e la parola di Giordano Bruno, sviluppando un programma di attivita’ artistico-culturali che diano risalto e valore ai beni monumentali della citta’, anche a quelli meno conosciuti, come da tempo e’ obiettivo del Maggio dei Monumenti. L’eresia, il suo spirito indomito e ribelle, sviluppatosi innanzitutto tra le mura spesse del convento di San Domenico Maggiore e che ha percorso le vie della citta’, contaminano l’intera Europa”. L’intento, si sottolinea ancora, “e’ quello di coniugare al presente il coraggio di Bruno, il suo nomadismo intellettuale, la sua capacita’ di previsione, che lo hanno portato a confrontarsi con sistemi, lingue, ambienti, culture e costumi stranieri, e a sviluppare una tensione sempre critica al potere, alla superstizione, al dogma, contrastando il clima di oscurantismo del suo tempo, inaugurando la stagione del pensiero nuovo. Affinche’ il maggio sia espressione di un confronto ampio e di una un’attivita’ partecipata e condivisa, l’assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo invita i soggetti e gli enti culturali a presentare proposte, idee, suggestioni e ragionamenti intorno al tema. Le idee pervenute contribuiranno alla scrittura del programma che verra’ poi messo a bando, con specifico provvedimento ad evidenza pubblica”. ”Il tema scelto – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo, Eleonora de Majo – e’ piu’ che mai attuale in un tempo di catastrofi presunte, pretese e reali; in questo tempo il punto di vista pluriangolare di Bruno ci chiama a modificare la lettura del presente e a tracciare inedite prospettive sul futuro. Soprattutto ora che il comparto della cultura e del turismo sta vivendo un momento molto complicato. Dal canto nostro proviamo a stare accanto agli operatori e a mantenere al contempo la normalita’, continuando a sostenere l’offerta culturale cittadina e quanti quotidianamente lavorano in citta’ per renderla ricca, plurale e espressione della millenaria storia che ci rappresenta in tutto il mondo”.