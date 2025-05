Maggio dei Monumenti: gran finale a Napoli con David Lynch e tanti eventi in città

Quasi giunta al termine la 31esima edizione del *Maggio dei Monumenti* , promossa e finanziata dal Comune di Napoli, avrà luogo la serata evento dedicata a David Lynch.

Napoli omaggia così il genio visionario scomparso quest’anno: con la proiezione all’aperto dell’episodio pilota della serie cult Twin Peaks. L’appuntamento è in Piazza del Gesù, venerdì 30 maggio, alle 20:30. Si proseguirà, poi, il 31 maggio con la Maratona Twin Peaks, al Multicinema Modernissimo dalle ore 11.00, a ingresso gratuito.

Manca poco alla fine di questa edizione, ma sono ancora tante le attività a cui poter prendere parte. Molti ancora gli eventi della Mostra Diffusa “Mettere a fuoco” che termineranno tra il 31 e 1°giugno: dalla sezione I (Fuoco, cenere, sole nelle strade della città. Da Caponapoli al Carbonetum) alla VI (Il fuoco a difesa. Da Pizzofalcone a Castel Nuovo) e le due sezioni speciali Alchimia ed eredità dell’Accademia dei Segreti: il Borgo di Due Porte all’Arenella e Rua Catalana – Le botteghe degli artigiani e l’Archivio Riccardo Dalisi.

Aperture straordinarie, workshop e il cinema sono solo alcune delle attività che hanno caratterizzato questa edizione del Maggio dei Monumenti, che, grazie alla partecipazione di tutte le municipalità, ha confermato una visione sempre più policentrica del Comune. Luci e fiamme: Napoli tra memoria, passione e rinascita (Municipalità I) con lo spettacolo, “Inferno e catarsi” e Napoli città ardente (Municipalità II), con la mostra di science art “Fuoco Sacro” di Marina Iorio, sono le attività delle municipalità che termineranno il 31 maggio. Mentre proseguiranno negli appuntamenti fino al 1°giugno: Fuoco fuori le mura (Municipalità IV) con la mostra “Sant’Antonio, il fuoco e la pelle”, Le vie del fuoco (Municipalità V), con la visita guidata Visita guidata “Castel Sant’Elmo, struttura e spalti”, Voci e volti della Settima (Municipalità VII), con la mostra fotografica “Passione” di Angelo Orefice, FUOCOTAMMORREMADONNE (Municipalità VI), con la mostra di Silvio Siciliano, la visita guidata all’Antica Villa Romana di Caius Olius Ampliatus e il Concerto con il Conservatorio San Pietro a Majella diretto da Gennaro Cappabianca, infine e Rosso Napoletano (Municipalità X) con il concerto di Tony Esposito all’Auditorium Porta del Parco.

Giungono al termine il 31 maggio anche le visite guidate: Napoli 1631: quando San Gennaro ci difese dal Vesuvio (Municipalità 4), la visita alla Chiesa di Santa Caterina a Formiello (Piazza Enrico De Nicola, 48); GOI: Visita guidata alla Casa Massonica napoletana (Municipalità 1), al secondo piano della Galleria Umberto I; la passeggiata d’arte Le Fiamme dell’Arte: Memoria e Creatività tra Pittura e Fotografia (Municipalità 6), con partenza da Piazza De Franchis alle ore 10:00; Acqua ‘e lava ca nun lava (Municipalità 3,2), terminerà con Sî monte, sì, ma monte, con partenza alle ore 18:30 dall’Acquaquiglia del Pozzaro (via Fontanelle 106, quartiere Sanità); il ciclo Masaniello / Caravaggio a Napoli (Municipalità 2,4 ), si concluderà con appuntamento alle ore 16.30 a Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza con Il rogo dell’anima: Caravaggio a Napoli dal Pio Monte a Forcella; I racconti del fuoco (Municipalità 1) partiranno alle 11.30 e alle 12.30 gli ultimi due tour guidati al Museo Pignatelli; Fiamme d’arte: un itinerario tra sacro e profano (Municipalità 2,10), chiuderà il ciclo con Fuoco nella cultura – Talk: Culti e riti legati al fuoco nella tradizione napoletana (tra cui il fuoco di Sant’Antonio, ecc.), da piazza Teodoro Monticelli, 6 dalle ore 10:00 alle ore 11:30; Capodimonte di Fuoco: dagli oggetti ‘plasmati’ col fuoco ai miti e alle eruzioni del Vesuvio nei capolavori delle collezioni (Municipalità 3), l’ultimo tour dalle ore 10:00 al Museo e Real Bosco di Capodimonte (Via Miano, 2); la mostra d’arte Ignis Alchaemie Il fuoco non ha più fumo quando è diventato fiamma (Rumi) (Municipalità 2), terminerà con gli ultimi ingressi dalle ore 11:00 alle ore 19:00; ultimo incontro anche per Il Fuoco tra Simbolismo e Fisicità (Municipalità 2) presso acasadiClara (Via Salvator Rosa, 259), con Illuminismo simbolico e Illuminismo reale alle ore 17.30; le lezioni di storia titolate Con il fuoco nella mente: momenti rivoluzionari nella storia di Napoli nella narrazione di giovani storici (Municipalità 1), si concluderanno con Libertà e Eguaglianza: il fuoco rivoluzionario incendia Napoli, lezione di Gaia Bruno, alle ore 11:00 e la Mostra espositiva di materiali iconografici (stampe, disegni…) e bibliografici appartenenti al patrimonio della Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, presso la Società napoletana di Storia Patria (Via Vittorio Emanuele III, Maschio Angioino); Fuoco e Rinascita: storie di Napoli tra arte e memoria (Municipalità 2), vedrà l’ultimo evento con la presentazione opera e teatralizzazione della documentazione bibliografica presso la Biblioteca Universitaria di Napoli (Via Giovanni Paladino, 39) alle ore 10.30; infine Graziella Piano Time nel Segno del Fuoco (Municipalità 2), chiuderà con l’ultimo concerto Da Vienna ai Fiordi. Suggestioni pianistiche tra Schubert e Grieg, alle ore 20.00 presso la Chiesa della Graziella (via S. Bartolomeo, 3).

Proseguiranno invece fino al 1°giugno gli ultimi appuntamenti di: Il Fuoco dell’Anima: Viaggio nel Culto delle Anime Pezzentelle al Purgatorio ad Arco, (Municipalità 4) la visita al Complesso monumentale Purgatorio ad Arco (Via Tribunali, 39 – Napoli), con partenza il 31 maggio, ore 12:00/ore 15:00 e il 01 giugno, ore 12:00; Fuoco Celeste, viaggio tra le costellazioni di Tolomeo a Sant’Anna dei Lombardi (Municipalità 2), con protagonista il Complesso monumentale Sant’Anna dei Lombardi (P.zza Monteoliveto, 4), che partirà il 31 maggio, alle ore 10:30 e il 1° giugno, alle ore 15:30; Tramonti d’arte al Pausilypon (Municipalità 10), la passeggiata guidata al Parco Archeologico del Pausilypon (Discesa Coroglio, 36), che avrà luogo il 31 maggio e il 1° giugno, alle ore 18:30; Villa Doria D’Angri: il fuoco che forgia e crea (Municipalità 1) la visita a Villa Doria D’Angri prenderà il via per gli ultimi due appuntamenti 31 maggio e 1° giugno, dalle ore 10:00 alle ore 13:00; Scintille digitali: il fuoco della creatività nell’era dell’intelligenza artificiale (Municipalità 1), la mostra e installazione visiva presso Fondazione Plart (Via Giuseppe Martucci, 48), con gli ultimi due ingressi il 1°giugno dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Terminerà il 3 giugno la mostra “VESUVIUS” – Fiamme di Devozione (Municipalità 2,4) che vede coinvolta la Chiesa di Santa Luciella ai Librai (Vico Santa Luciella, 5/6) e la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo dell’Arte della Seta (Via San Biagio dei Librai, 118). Durerà invece fino al 29 giugno la mostra These Fragments I Have Shored Against My Ruins (Municipalità 2) presso il Museo Civico Gaetano Filangieri (Via Duomo, 288).