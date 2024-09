Maggio del pianoforte, ecco Filippo Tenisci

Dopo il successo del primo appuntamento con Giancarlo Grande, domenica 29

settembre alle ore 11 il Maggio della Musica presenta nella storica veranda di Villa

Pignatelli un altro talento del pianismo classico, Filippo Tenisci.

In questa ripresa autunnale l'Associazione "Maggio della Musica", presieduta da

Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo punta decisamente sui

giovani. Sono in quattro a contendersi il Primo premio del contest "Maggio del

Pianoforte", in cui è il pubblico a decretare il vincitore.

Tenisci, che è pianista già saldamente in carriera, eseguirà l’elegante Sonata n. 55

op.37, n. 2 in Si bemolle Maggiore di Franz Joseph Haydn, quindi le Sei bagatelle per

pianoforte, op. 126 di Ludwig Van Beethoven. In locandina, infine, compaiono tre

trascrizioni di Liszt da Wagner, pagine predilette dal giovane solista: la Marcia

solenne al santo Graal S. 450, dall’opera “Parsifal”, la Morte di Isotta (Isolden’s

Liebestod) S.447, dall’opera “Tristan und Isolde” e l’Ouverture dell’opera

“Tannhäuser” S.442.

Ventisei anni, nato a Tirana, Tenisci ha iniziato i suoi studi musicali in Albania e

successivamente si è formato in Italia, dove si è diplomato nel 2022 presso il

Conservatorio “Mascagni” di Livorno.

Ha recentemente curato l'incisione integrale delle trascrizioni Wagner-Liszt per la

prestigiosa etichetta Da Vinci Publishing. Ha inoltre registrato la Seconda sinfonia di

Beethoven nella trascrizione di Liszt per RAI 5.

Nel 2024 ha debuttato in veste di solista negli Stati Uniti d’America su invito della

Art of the Piano Festival a San Francisco. Ha recentemente debuttato al Museo

Teatrale della Scala, a Milano, e al Teatro Verdi di Pisa. Ha vinto prestigiosi concorsi

come il Premio “Crescendo" di Firenze, il "Dinu Lipatti" e il Premio "Franz Liszt" di

Roma. Con la Roma Tre Orchestra ha suonato nel Concerto per tre pianoforti di

Mozart, assieme a Giuseppe Rossi e Maurizio Baglini.

