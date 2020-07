Maggio della Musica, a Villa Pignatelli l’insolito duo Kang-Bonomini. Musiche di Rolla, Cirri, Ravel e Kodaly

Giovedì 23 luglio alle ore 20 nei giardini di Villa Pignatelli (via Riviera di Chiaia, 200) per “Musica in Villa” del Maggio della Musica 2020, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e con Villa Pignatelli, è in programma il recital di Suyeon Kang e Paolo Bonomini.

Giovani solisti di fama internazionale, uniti da un lungo sodalizio artistico con il trio Boccherini, eseguiranno alcune delle più celebri pagine scritte tra il ‘700 e il ‘900 per il raro duo violino e violoncello. In programma: Duo n.1 in Si bemolle maggiore di Alessandro Rolla, Sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel, Duo n.1 in Re maggiore di Giovanni Battista Cirri e Duo op. 7 per violino e violoncello di Zoltan Kodaly.

Suyeon Kang, violinista, ha vinto nel 2015 il primo premio al “Michael Hill” in Nuova Zelanda. Molto richiesta come musicista da camera, ha collaborato come leader ospite in varie orchestre ed ensemble di tutta Europa. Paolo Bonomini, violoncellista solista della Camerata Salzburg, si è esibito come solista e con numerose orchestre in Europa e Sud America. Nel 2016 ha vinto il primo premio della “J.S. Bach International Competition” di Lipsia.

Il concerto si svolgerà secondo le disposizioni della normativa prevista per l’emergenza sanitaria. Prenotazione obbligatoria. La vendita è esclusivamente on line o in alternativa presso “La Concerteria” di Via Schipa e “Il Botteghino” in via Pitloo a Napoli. Costo dei biglietti: 10 euro intero e 5 euro ridotto giovani e over 65. Info: 081 5561369 – 392 9161691 – 392 9160934.

Il programma

Giovedì 23 luglio, ore 20 – Villa Pignatelli, giardini

Suyeon Kang, violino

Paolo Bonomini, violoncello

eseguono musiche di

Alessandro Rolla, Duo n.1 in Si bemolle maggiore

Maurice Ravel, Sonata per violino e violoncello

Giovanni Battista Cirri, Duo n.1 in Re maggiore

Zoltan Kodaly, Duo op. 7 per violino e violoncello