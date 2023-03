Maggio Fiorentino, Consiglio di indirizzo propone nomina di Ninni Cutaia

“Voglio ringraziare tutto il Consiglio di indirizzo che all’unanimita’ ha espresso la candidatura a sovrintendente di Ninni Cutaia, una persona di altissimo profilo che per molti anni ha diretto la direzione generale dello spettacolo, quindi ha tutte le caratteristiche per gestire in modo assolutamente efficiente e virtuoso il teatro del Maggio Fiorentino. L’indicazione unanime e’ una indicazione molto forte che trova il gradimento del ministro: oggi parlero’ con lui sulle modalita’ per il suo insediamento”. Lo dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel fare il punto sulla successione alla guida del teatro del Maggio musicale fiorentino a margine di un evento. “Voglio anche aggiungere – chiarisce il sindaco – che il livello artistico del teatro del Maggio ha raggiunto dei risultati davvero eccellenti: per questo bisogna dare atto comunque al sovrintendente dimissionario Alexander Pereira di aver fatto dal punto di vista artistico un ottimo lavoro, portando il teatro a livelli indubbiamente importanti”. Rimane sul tavolo, analizza Nardella, “la questione economico-finanziaria del teatro per cui, come sappiamo, da qualche decennio si trascina il problema dell’indebitamento: problema che pero’ mi auguro si possa superare in modo strutturale con il fondo di ricapitalizzazione, e un chiarimento sulle modalita’ specifiche corrette per la sua autorizzazione”. Infine, per quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei lavoratori fissato al 10 marzo, “stiamo lavorando con grande intensita’”, assicura Nardella, “per assicurare questo passaggio, anche perche’ la disponibilita’ economica c’e’: la Citta’ Metropolitana ha gia’ impegnato 1,2 milioni di euro su mio input, l’erogazione avverra’ proprio queste ore, in questi giorni. Si tratta di trovare la modalita’ corretta e legittima per impiegare queste risorse, che nulla hanno a che vedere con il fondo di ricapitalizzazione, a favore dei lavoratori che hanno il diritto di ricevere lo stipendio”.