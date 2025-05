Il quinto mese dell’anno, di solito, è il mese in cui il caldo si afferma sul freddo, dando il via alla bella stagione. Sembra che anche quest’anno tale andamento stia andando verso la conferma, almeno dal punto di vista meteorologico. Non vale altrettanto per le vicende che stanno lacerando buona parte dell’umanità, con caratteristiche diverse ma con risultati dello stesso genere. Quelle stesse producono vittime senza distinzioni di sorta e altrettanto fanno con i patrimoni di ciascun paese. Più precisamente e per lo più quelli coinvolti in maniera diretta, contribuendo così, in modo decisamente efficace, all’ impoverimento del Pianeta. Non è un segreto che, almeno negli ultimi 20 secoli, l”umanità abbia dovuto osservare più volte scene di straordinaria follia distruttiva, riuscendo a contrastarle solo parzialmente. In più, i risultati limitati raggiunti, per quanto limitati, hanno procurato ogni volta forme di retrocessione dei progressi fino a allora compiuti. Può rivelarsi utile, non fosse per altro che per sapere a quale cambiamento l’umanità stia andando incontro, sapere che non sarà certamente un semplice ritocco. Per approfondire tale aspetto del problema si può provare a fare un tentativo di futurologia anche al livello della conversazione dei “quattro amici al bar”, descritti efficacemente qualche tempo fa da Gino Paoli in una sua canzone. Sarà fondamentale sforzarsi di comprendere quando l’attuale disastro mondiale, corrispondente laico e attuale del Diluvio Universale, arriverà al livello di massima espansione, ora che è ancora in fase crescente. Ci si rende conto di conseguenza che i vari cessate il fuoco non solo delle armi, quanto anche quello degli effetti dei provvedimenti sconclusionati adottati, come i dazi applicati in percentuali fuori di ogni logica economica o quanto meno mercantile. Essi falsano i mercati in maniera analoga a come fanno le autorità del settore nei paesi totalitari, dove la funzione della concorrenza non esiste. Li si pone particolare attenzione a frenare ogni tentazione, anche larvata, di concedere che essa si presenti all’uscio. Senza nemmeno voler ipotizzare provvedimenti draconiani, non sarebbe fuori luogo, anche se difficile da realizzare, un intervento congiunto degli organismi soprannazionale di tipo economico o anche semplicemente commerciale, coordinati dall’ Onu. Per essi vanno intesi l’Organizzazione per il Commercio Mondiale WTC, che potrebbe assumere il ruolo di braccio tecnico operante sulla scorta degli input forniti dagli altri organismi del genere coinvolti. Si costituirebbe di conseguenza una specie di tutor o, detto in gergo, lo speciale personaggio dal quale si reca la gente dei campi, in momenti particolarmente impegnativi. Quella particolare genia, per essere ricevuta, deve pronunciare l’espressione di rito “siamo (venuti) qui per consiglio”. Di solito esercitavano questa funzione gli agrimensori, che godevano di fiducia illimitata in quell’ambiente. Cosi, al momento, potrebbe tornare utile una forma di collegio o corte a livello planetario, abilitata a fornire ipotesi di soluzioni valide e praticabili “Sogno – a occhi aperti – di una mattina di mezza primavera”, facilmente qualificabile un divertissment? Probabilmente sì, non dimenticando che a Roma si tentava di sdrammatizzare la situazione con l’ironia: “castigat ridendo mores” ne è un esempio abbastanza noto e, talvolta, usato ancora, con un certo successo.