MagicLand assume: oltre 400 posti di lavoro per la stagione 2026

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, mettendo in campo uno dei più ampi piani di assunzione del territorio. Sono oltre 400 le opportunità di lavoro complessive, distribuite tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività del parco divertimenti e del parco acquatico MagicSplash.

Le selezioni coinvolgono numerose aree operative e prevedono l’inserimento di addetti alle attrazioni, all’accoglienza e alle biglietterie, ai negozi, alla ristorazione e alla caffetteria, oltre a figure per l’area artistica e per la manutenzione delle attrazioni e degli impianti idraulici. Particolarmente rilevante anche il fabbisogno di personale dedicato alla sicurezza acquatica, con circa 40 assistenti bagnanti destinati a MagicSplash.

L’azienda è alla ricerca sia di profili con esperienza sia di candidati alla prima esperienza lavorativa, purché dotati di attitudine al contatto con il pubblico, capacità di lavorare in team e disponibilità a turni, weekend e giorni festivi. Per la maggior parte delle posizioni è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, il domicilio a Valmontone o nelle zone limitrofe e il possesso della patente con mezzo proprio.

Formazione gratuita per gli assistenti bagnanti

Un elemento distintivo della campagna di recruiting riguarda la formazione. MagicLand offre infatti anche a candidati senza brevetto la possibilità di accedere gratuitamente a un percorso formativo dedicato, comprensivo del corso per Assistente bagnante e del corso Blsd, finalizzato all’inserimento lavorativo all’interno di MagicSplash. Restano naturalmente aperte le selezioni anche per i profili già in possesso di brevetto A.B. e Blsd in corso di validità.

Le opportunità di lavoro prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, con inserimento in un contesto strutturato, dinamico e orientato alla crescita professionale. Per alcune figure manageriali, come il responsabile reparto food & beverage, è previsto invece l’inserimento a tempo indeterminato.

Entrare nel team MagicLand significa maturare un’esperienza professionale in uno dei principali poli dell’intrattenimento italiano, sviluppando competenze nei settori dell’ospitalità, del leisure e dei servizi al pubblico.

Le candidature possono essere presentate attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale www.magicland.it, consultando i profili aperti e allegando il curriculum vitae ed eventuali certificazioni richieste.

Con questa nuova campagna di recruiting, MagicLand rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle persone come elemento centrale per garantire elevati standard di sicurezza, qualità del servizio e accoglienza, consolidando al tempo stesso il legame con il territorio e con le nuove generazioni di professionisti.