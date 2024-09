MagicLand, torna la beatlemania: concerto tributo all’Oktober Festival

Beatles Fever a MagicLand: concerto tributo e Oktober Festival

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, sabato 28 settembre ospiterà un concerto tributo ai Beatles che trasporterà tutti i partecipanti direttamente a Liverpool. La cover band The Fab Four riprodurrà fedelmente i brani più iconici della band, in un’atmosfera unica e coinvolgente. Questo evento si inserisce nell’ambito dell’Oktober Festival di MagicLand, una festa bavarese che fino al 6 ottobre animerà il Parco con musica, cibo tradizionale e divertimento per tutta la famiglia.

Un tuffo negli anni ’60

La cover band The Fab Four porterà sul palco l’energia e l’autenticità dei Beatles, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Con le loro performance, i musicisti faranno rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato la storia della musica.

Oktober Festival: divertimento per tutta la famiglia

L’Oktober Festival di MagicLand è un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica. Oltre al concerto tributo ai Beatles, il Parco offrirà:

– Degustazioni: un’ampia selezione di birre artigianali locali e la tradizionale birra cruda bavarese, accompagnate da specialità come lo stinco di maiale e i maxi wurstel;

– Attrazioni: oltre 39 attrazioni per grandi e piccini, tra cui il vertiginoso giant frisbee Wild Rodeo e la maestosa torre Mystika.

Un tuffo nel passato e un’esplosione di gioia nel presente. Il concerto tributo ai Beatles, insieme alle tante attrazioni e alle delizie gastronomiche dell’Oktober Festival, faranno di MagicLand il luogo perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile.