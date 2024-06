Magistrati, documento dell’Anm: manifestazione e mobilitazione nazionale

Una manifestazione nazionale ed eventualmente uno sciopero, anche di più giorni, contro la riforma sulla separazione delle carriere. Questi due dei temi più significativi – sui 7 punti approvati – riportati nel documento approvato dall’Anm al termine della riunione del comitato direttivo centrale oggi a Roma. I magistrati si mobilitano comunque da subito anche con l’elaborazione di “una strategia comunicativa innovativa ed efficace anche mediante il supporto di esperti della comunicazione”. A questo si aggiungono poi iniziative da svolgersi su tutto il territorio nazionale coinvolgendo istituzioni, università, scuole ed esponenti della comunità civile; la creazione di luoghi di confronto e sinergia con le altre magistrature – che oggi hanno partecipato alla riunione -; il coinvolgimento delle istituzioni europee e, infine, la partecipazione ad eventuali comitati nel caso di arrivasse al referendum costituzionale.

Nel documento approvato oggi, l’Anm “esprime un giudizio fortemente contrario sulla riforma dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso” dalla quale – si legge – “emerge un disegno di indebolimento della magistratura, realizzato essenzialmente attraverso la separazione dell’unico ordine giudiziario mediante la previsione di due diversi Csm, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri, con un subdolo affidamento della direzione dei due organi alla componente di nomina politica, e mediante l’attribuzione della competenza disciplinare ad un’Alta Corte, che si configura come un tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria”. “La separazione delle carriere – continuano i magistrati – non risponde ad alcuna esigenza di miglioramento del servizio giustizia, ma determina l’isolamento del pubblico ministero, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo ad una logica securitaria, nonché ponendo le premesse per il concreto rischio del suo assoggettamento al potere esecutivo. In definitiva, è una riforma che, stravolgendo l’attuale assetto costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione, riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini”.