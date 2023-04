Magistrati onorari, una situazione insostenibile 

di Enzo Crasto*

Il 31 marzo scorso il ministero della Giustizia, ormai è noto a tutti, ha emanato una circolare interpretativa dell’art. 29 del decreto legislativo n.116 del 2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge di Bilancio 2022, che ha confermato i timori manifestati dalle associazioni di categoria sulla normativa che attualmente disciplina la magistratura onoraria.

La novella contenuta nella legge di Bilancio 2022 mirava a conseguire due nobilissimi obiettivi espressamente dichiarati: rendere efficiente il sistema giustizia e rispondere alle sollecitazioni sovranazionali. Ebbene se leggiamo con attenzione la circolare risulta patente che nessuno dei due risultati è stato raggiunto ed anzi se il Governo non interverrà con assoluta celerità sarà ineluttabile sin dai prossimi mesi il collasso del sistema giustizia. Per usare una metafora siamo sul Titanic, ma tutti continuano a ballare.

Va premesso che sui magistrati onorari grava ben oltre il 50% del contenzioso di primo grado tanto nel settore civile quanto nel penale. I giudici di pace, ad esempio sono giunti a definire anche due milioni di procedimenti in un anno e conservano ancora oggi una altissima produttività, con una media di circa 700 procedimenti definiti annualmente per ciascun giudice e si occupano della delicatissima materia dell’immigrazione. I Vice procuratori onorari sostengono l’accusa in quasi tutti i processi celebrati dinanzi al giudice monocratico.

Il raddoppio della competenza generale per valore dei giudici di pace e l’aumento fino a € 25.000 della competenza per le cause di risarcimento derivanti da sinistri stradali determinerà che dinanzi al giudice di pace graverà a breve circa il 70% del contenzioso civile. In sintesi si raddoppiano le competenze dei giudici di pace, mentre la normativa attuale riduca drasticamente compensi mai aggiornati al 1999, peraltro con un’inflazione che nei mesi scorsi ha raggiunto il 12%. Il furore punitivo manifestato in questi anni contro la magistratura onoraria è francamente degno di miglior causa.

In Italia, negli ultimi 25 anni i magistrati onorari hanno svolto funzioni delicatissime (in materia di immigrazione e penale), privi di qualsivoglia diritto giuslavoristico, finanche di previdenza e maternità, venendo assoggettati ad un incivile “caporalato” di Stato. Abbiamo avuto la sfortuna di assistere al fenomeno dei cd “parti in udienza” per cui la donna magistrato onorario o si recava a lavorare col “pancione” o veniva licenziata.

Gli organi di stampa hanno parlato, citando Gadda, di “Pasticciaccio brutto della magistratura onoraria”. Invero oggi siamo a un bivio o le questioni si risolvono unitariamente o possiamo affermare con assoluta certezza che vi sarà un blocco della giurisdizione nel suo complesso. Ciò si verificherà in quanto l’attuale legislazione porta i magistrati onorari a lavorare molto meno rispetto ad oggi, favorendo la scelta di un regime di lavoro non esclusivo, un part time nella sostanza, in quanto, come chiarisce la recente circolare ministeriale “l’unica differenza tra esclusivisti e non esclusivisti è la corresponsione, per i primi, di una indennità giudiziaria doppia”, ovvero una differenza impalpabile.

Inoltre la situazione di incertezza in ordine al nostro status ha spinto in passato e spingerà ancora nell’immediato futuro molti magistrati onorari a dimettersi dall’incarico. Si pensi che fino al 2019 i magistrati onorari in servizio erano 5229, mentre oggi sono meno di 4500 (dati sito CSM). In 4 anni hanno abbandonato le funzioni oltre 700 magistrati. E’ un trend inarrestabile, che subirà un incremento in virtù dell’applicazione della normativa di cui alla Legge di bilancio 2022.

Vi sarà un enorme ed irreparabile danno sotto forma di perdita di professionalità e di risorse pubbliche: i magistrati onorari negli anni sono stati formati con impegno di ingenti investimenti da parte dello Stato: si pensi ad es. ai corsi di formazione organizzati a livello centrale e decentrato. Soprattutto non sarà possibile sostituire efficacemente i vecchi giudici attraverso nuovi concorsi. Invero, i nuovi assunti, nominati dopo l’entrata in vigore della riforma Orlando, devono per legge essere impiegati in via non esclusiva, per un massimo di due impegni a settimana, con retribuzioni assolutamente simboliche, inferiori a un reddito di cittadinanza. L’ovvia conseguenza è che produttività dei futuri magistrati onorari sarà scarsissima.

La tempesta perfetta che si produrrà a breve determinerà danni ingentissimi all’erario per gli effetti della cd. Legge Pinto, che nel recente passato è costata al Paese anche 700 milioni in un solo anno ed il rischio concreto della perdita dei fondi del PNRR. Senza dimenticare quanto più volte affermato dal ministro della Giustizia Nordio, ovvero che i ritardi nella giustizia constano al Paese il 2% del Pil.

Il rischio paralisi della giustizia è il primo motivo, ma non il solo, per cui le associazioni rappresentative della categoria ritengono assolutamente necessario un intervento del Governo in termini anche di decretazione d’urgenza.

Anche il secondo obiettivo perseguito dalla Legge di bilancio 2022 non è stato raggiunto: la normativa non ha risolto le gravi problematiche poste dall’Europa sul tema dei diritti. L’Europa minaccia l’apertura della procedura d’infrazione per il mancato riconoscimento dei diritti giuslavoristici dei magistrati onorari, che, unici lavoratori del mondo occidentale, in alcuni casi dopo trenta anni di servizio, non godono di tutele previdenziali ed assistenziali. Invero, sin dal 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali ha accertato che l’Italia viola il trattato internazionale denominato Carta Sociale Europea, proprio per non aver previsto tutele giuslavoristiche per i magistrati onorari. La circolare in esame e quindi il Governo italiano conferma che ad oggi non vi è ancora uno status definito dei magistrati onorari, né sono previste tutele previdenziali ed assistenziali, affermando testualmente che: “il nuovo quadro normativo non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito, nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato”.

Insomma dopo decenni l’Italia brancola ancora nel buio.

Per i Magistrati onorari accade spesso che la realtà superi la fantasia, si pensi ad esempio alla norma, sempre prevista nella Legge di Bilancio 2022, per cui per continuare a fare in nostro lavoro avremmo dovuto rinunciare ai diritti pregressi, oggetto di ulteriore contenzioso. Oggi la circolare in esame conclude che con le attuali leggi ai magistrati onorari non sarà corrisposto uno stipendio, ma un semplice acconto, salvo conguaglio, mancando un riferimento normativo riguardo la qualificazione del reddito, il regime fiscale e previdenziale da applicare.

Come tutti i giudici, i magistrati onorari hanno certamente bisogno di serenità, di autonomia ed indipendenza, anche alla luce dell’aumento di competenze, che plasticamente segna il riconoscimento del ruolo indefettibile della magistratura onoraria nel sistema giustizia.

Un regime tanto schizofrenico non può reggere.

Premesso che alcuno dei 4500 magistrati in servizio aspira ad una equiparazione con la magistratura di carriera, la richiesta unitaria delle associazioni di categoria è quindi quella di un decreto legge o quanto meno l’adozione di una corsia preferenziale che porti nel giro di 4 o 5 mesi all’approvazione di una riforma che renda efficiente il sistema giustizia e che assicuri dignità a magistrati, sicuramente meritevoli, dopo anche trenta anni di attesa, dei diritti giuslavoristici spettanti in ogni democrazia liberal-democratica a qualsivoglia lavoratore.

*Presidente dell’AIMO (Associazione italiana magistrati onorari)

Giudice di Pace di Barra