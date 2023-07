Magistratura e politica: altro giro, altra corsa

La settimana appena iniziata si è annunciata densa di impegni istituzionali non solo a livello nazionale, quanto e anche più di interesse globale. Partendo dai fatti di casa, ieri, complice il caldo eccezionale, lo scontro magistratura versus politica ha dato foga a tutta la sua veemenza, che nemmeno il giorno prima, domenica, si era fermata, anzi! Eppure, se fosse esistito un minimo di buona disposizione da parte di entrambi quei due poteri dello Stato, un fine settimana di relax avrebbe potuto giovare alla causa. Una distensione salutare della tensione in atto, sempreché ne fossero esistiti i presupposti, avrebbe solo giovato a tutti. È increscioso confermare che, malauguratamente, non è andata nè va certo cosi: quello scontro tra Titani o che tali presumono essere, affonda le radici molto in profondità, in coincidenza cioè con la prima eruzione del vulcano malapolitica/malagiustizia, avvenuta oltre trenta anni orsono. Come i più ricorderanno, si trattò di una esibizione di forza da parte di un gruppo deviato di toghe allora contenuto, destinato di li a poco a allargarsi, che colse di sorpresa- ma non tanto -la classe politica in senso lato. Quei fatti sono ancora oggi ritenuti lo spartiacque tra la prima e la seconda Repubblica. Probabilmente sarebbe meglio definire quelle stesse il primo e il secondo atto di uno stesso spettacolo teatrale di dubbio gusto. Comparando i due tempi, non ci vuole molto per concludere che quella repubblica che prese il via dal referendum che abolì la monarchia fosse meno peggio di quanto si potesse pensare: solo gli ultimi atti espressero completa degenerazione. Lo si è potuto constatare da subito dopo l’esordio della missione punitiva Mani Pulite, da cui sono cominciate a uscire tutte le operazioni di bonifica da operetta che, moltiplicatesi, hanno funzionato come un bradisismo per affondare, in senso figurato e non, il Paese. Esse finirono per far scendere in campo il Capo dello Stato, che all’ epoca era Oscar Luigi Scalfaro. Essendo lui stesso un magistrato, affermò ufficialmente che il “tintinnar di manette” era divenuto qualcosa che ricordava da vicino il comportamento tenuto da improbabili quanto sanguinarie giurie del popolo ai tempi della Rivoluzione Francese. La situazione in Italia stava arrivando molto vicina a quei livelli. Come se tanto non fosse bastato, la carta stampata, precisamente qurella settimanale, arrivò a indicare i fatti senza ardore di fazione ma decisamente convinta che qualcosa che certo non avrebbe giovato all’ evoluzione della democrazia del Paese, alla fine era venuta a galla. Quella nota come Operazione Mani Pulite sarebbe voluta essere una particolare forma di presa di potere dello Stato da parte di un suo organo, che stava tentando di eseguirla strisciando. Se tale verbo evoca comportamenti di animali poco simpatici in chi sta ripassando quella storia, sarà senz’ altro venuto in mente ancora qualche altro particolare. Quella stessa storia, appena gli autori si accorsero che era sostenuta da quella parte forcaiola degli italiani che, adusa a sguazzare nei torbidi ( si intendano favoritismi non proprio trasparenti ), appena aveva intuito che la classe politica sarebbe potuta essere tenuta sotto controllo, si schierò. Prescindendo dal chi, dal come e dal quando, ne divenne supporter del tipo fedelissimo o descamisado. Ritornarono così di attualità affermazioni del genere “ha da venì Baffone”, che i nuovi galleggianti o emergenti che li si voglia qualificare nel mare del populismo più bieco, non rispedivano al mittente, ma accettavano con malcelate ilarità e soddisfazione. Fu così che iniziò una discutibile escalation di quel potere che fino a oggi è proseguita a Go and Stop, condizionando in modo significativo l’ operatività di una o più categorie sociali che, in un determinato momento veniva scelta come capro espiatorio. Chi all’ epoca dedicava la propria attenzione agli articoli di giornalisti ben attenti alla genesi di quel fenomeno, ricorderà che Giorgio Bocca, partigiano della prim’ ora e schierato a sinistra, a un certo punto di quella deriva di una “casta”, come sarebbe stata indicata più in la nel tempo la magistratura, avrebbe voluto trasformare in realtà i propri sogni di gloria, subentrando di soppiatto nelle stanze della politica. Sempre Bocca avvisava che così sarebbe stata la fine più fuori dal contesto che la democrazia italiana avrebbe potuto patire. Per ora la situazione non lascia prevedere sbocchi di alcun genere. I problemi internazionali che stanno accadendo fuori dei confini del Paese fanno pensare che il mondo intero abbia imboccato una serie nera. È paradossale che il presidente di quella che coralmente è definita la prima democrazia in assoluto, solo ora, in occasione della riunione odierna dei capi di governo dei paesi della Nato a Vilnius, in Lituania, prenda l’iniziativa per dire che l’adesione dell’ Ucraina a quel trattato è prematura. Certamente in Lombardia avranno commentato:” ma è notte o è giorno?” E avanti di questo passo, come se il mondo fosse preda di una colossale sbornia. Non si può certo affermare che questo stia vivendo un’ età che abbia qualche punto di contatto con quella che molti secoli fa fu definita dell’ oro. Eppure, secondo gli astrologi orientali, il terzo millennio avrebbe portato l’ umanità in una nuova età dell’Acquario, solitamente indicata come un’ era di pace e prosperità.

Anche per gli astrologi è molto probabile che non siano più quelli di una volta. Sarà il caso di sentire l’autorevole parere della casalinga di Voghera e del barbiere di Atri, indiscussi maitres a pènser su questo genere di argomenti.