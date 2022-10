Magistratura onoraria, la strada è ancora lunga

di Nico Dente Gattola*

La caduta dell’esecutivo Draghi e le conseguenti elezioni , hanno dato nuova linfa al dibattito sulla magistratura onoraria, ancora ben lontano dalla sua conclusione.

Infatti la riforma varata dall’esecutivo Draghi, sia pur segnando un profondo cambiamento rispetto alle prospettive che dava alla categoria il precedente intervento voluto dall’ex Guardasigilli Orlando, nella realtà desta più di una perplessità.

Questo, perché nonostante l’intervento sia stato varato sotto l’evidente pressione della procedura per infrazione europea , sono innegabili le sue criticità .

Riforma che si caratterizza per svariati aspetti che definire frutto di” bizantini “ è poco.

Per dire le toghe onorarie,pur essendo state in gran parte confermate da poco per un nuovo quadriennio , sono sottoposte ad una procedura di verifica, cui è subordinata la permanenza in servizio.

Nello specifico un colloquio al fine di valutare la propria preparazione ; in caso negativo o di mancata presentazione della domanda appunto è prevista la decadenza automatica.

Tratti caratteristici la permanenza in servizio fino ai 70 anni ,superamento per la retribuzione del c.d “cottimo “ con una somma uguale per tutti gli onorari( con graduazioni legate all’anzianità di servizio e all’impegno scelto) e la possibilità di scegliere tra un impegno full time e un impegno part time , laddove l’interessato per dire desideri continuare a svolgere la professione forense .

Altra stortura : si creano delle differenze retributive tra i magistrati onorari sulla scorta della maggiore anzianità, come se costoro fossero dei pubblici dipendenti, laddove ci si è affrettati a ribadire che non lo sono: paradosso tutto italiano.

Ancora la partecipazione alla procedura è vincolata ad una rinunzia ad ogni diritto pregresso , anche questo denota la consapevolezza che il trattamento riservato sino ad oggi alla categoria da parte dello stato , non è stato sempre quello più opportuno.

Unica consolazione in caso di mancato superamento ,puro eufemismo , la previsione di una sorta di indennizzo fisso per ogni anno di servizio, che sia pur velatamente è l’implicito riconoscimento di ben altri diritti per gli onorari.

Con questi presupposto, naturale che il fuoco del malcontento covasse sotto la cenere e fosse pronto a materializzarsi: non a caso da qualche parte si arriva a richiedere una sospensione o anche l’annullamento della procedura valutativa in essere.

Voci critiche , che negli ultimi tempi, stanno prendendo sempre più vigore .

Chiaro è estremamente difficile si arrivi ad una misura di questo genere ,anche perché le procedure sono in gran parte già state svolte e l’eventualità se si materializzasse esporrebbe lo stato anche a potenziali cause.

Voci , che senza entrare nel merito dell’opportunità o meno della richiesta , in ogni caso segnalano il perdurante malessere della categoria.

Inutile dirlo che viste le premesse , acclarato che l’attività degli onorari si era evoluta in modo tutt’altro che onorario, a fronte di una procedura per infrazione era lecito attendersi un intervento di ben altro spessore, rispetto a quello poi messo in campo .

Considerare , però la riforma attuale come un punto di partenza, non vuol dire in alcun modo accettarla e rinunziare a qualsiasi velleità di modifica : sono infatti i diversi punti della riforma che non convincono .

Questo perché la strada per giungere a dare dignità alla categoria della magistratura Onorari è ancora lunga da percorrere.

Altrettanto evidente è però anche il fatto che per la prima volta dopo tante lotte , qualcosa si è mosso nella direzione giusta, ovvero per dire nella permanenza in servizio fino a 70 anni .

Insomma un punto di partenza , che non preclude in alcun modo , ulteriori rivendicazioni , per giungere ad una tutela e a garanzie adeguate alle funzioni che si svolgono , ogni giorno.

Visto il contesto e l’evoluzione del sistema giustizia , questa è l’unica strada da percorrere, davanti agli eventi e alle novità che stanno interessando il settore.

Non dimentichiamo infatti, che la creazione dell’ufficio del processo e gli strumenti alternativi per la composizione delle liti, hanno aperto nuove prospettive per la giustizia, che purtroppo prescindono dalla Magistratura Onoraria.

Senza contare che è estremamente improbabile che una volta bloccata questa riforma si trovi la “ quadra” su ulteriori progetti : molto più semplice a quel punto chiudere ogni discorso, tanto più che come visto la giustizia si è sostanzialmente già di fatto piaccia o meno organizzata in tal senso.

Non bisogna infatti mai dimenticare che siamo arrivati ad un punto si saturazione , in cui per continuare ad avere una prospettiva la magistratura onoraria , deve per forza di cose essere regolamentata e strutturata differentemente.

Impensabile che al giorno d’oggi si possa sia pur solo pensare che onorario significhi svolgere le proprie funzioni di magistrato per mero diletto quasi come un hobby.

Ecco perché è assolutamente necessario voltare pagina ,altrimenti gli equivoci di questi anni continueranno a verificarsi.

Questo non vuol dire assolutamente , abbandonare ogni aspettativa che porti ad un riconoscimento effettivo dei diritti che spettano alla categoria, ma piuttosto avere una nuova prospettiva .

Ecco perché sarebbe opportuno , partire dalla riforma in corso , con proposte che tendano a migliorarla , come sotto l’aspetto previdenziale o economico o ancora disciplinare.

Per dire ad oggi il discorso della previdenza non tanto per coloro che sceglieranno il part time ma per coloro che invece sceglieranno il full time , il futuro , il dopo è un grande punto di domanda, senza contare che la retribuzione non è ancora assolutamente in linea con l’impegno che viene richiesto.

Ancora sarebbe auspicabile l’introduzione dal punto di vista disciplinare di misure intermedie alla revoca, che in tanti casi , risulta essere eccessiva.

Soprattutto se si tiene conto che in tanti con la riforma, faranno la scelta del tempo pieno e quindi potrebbero trovarsi ,in caso di un procedimento disciplinare , senza un lavoro: a fronte della scelta che si chiede di fare che comporta per tanti un cambio di vita radicale,sarebbe opportuno fornire delle tutele maggiori sotto questo aspetto.

In ogni caso , un rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale ,deve prevedere un sistema di sanzioni disciplinari, che assicuri nella valutazione, una serenità adeguata all’interessato.

Per carità è sacrosanto, che se un magistrato onorario se incorra in errori o si macchi di condotte poco corrette sia sanzionato, ma è indiscutibile che nella stragrande maggioranza dei casi la revoca , suoni un tantino eccessiva , per gli addebiti mossi.

Nell’ottica di un miglioramento della normativa ,si dovrebbe poi prevedere la possibilità , per l’interessato di richiedere un trasferimento, anche una sorta di “ finestra” per dire ogni 10 anni e non solo per motivi di salute o familiari o incompatibilità.

Si continua erroneamente a ritenere che tale ipotesi possa sia pur indirettamente indurre ad una parificazione con la magistratura professionale, ma non sarebbe così , assolutamente.

Oltretutto se si riconosce la possibilità di un rapporto che possa proseguire fino all’età pensionabile, non si vede . perché a fronte di un preciso inquadramento della figura del magistrato onorario , non si possa riconoscere questa possibilità.

Giusto , poi anche manifestare le proprie perplessità a fronte di una riforma che chiede anche di rinunziare ad ogni diritto pregresso, ma non bisogna perdere di vista l’obiettivo di lavorare per ulteriori miglioramenti.

Perplessità che sono in tutti gli ambiti della magistratura onoraria, tra i VPO i GOT e i GDP , sia pur per motivazioni differenti.

Per dire sono da comprendere le difficoltà che si riscontrano nell’ambito del giudice di Pace, poiché un cambiamento epocale come il passaggio dal cottimo al fisso avrebbe dovuto essere accompagnato da un regime transitorio e non abbandonando questo settore della giustizia sostanzialmente a se stesso.

Tanto più che addirittura , è previsto anche un aumento delle competenze , grande incongruenza , poiché da un lato si riconosce la rilevanza dell’ufficio e dall’altro non si forniscono in alcun modo le risorse per il suo funzionamento.Sia pur evidenziate queste carenze , appare difficile si arrivi ad una revoca della procedura in atto, concreto il rischio però di porre in secondo piano la lotta per correggere gli evidenti errori che vi sono nella riforma attuale e che in futuro ben difficilmente troverebbero soluzione.

Inutile nasconderlo , non siamo davanti a ciò che ci si aspettava , ma occorre comprendere che un passo in avanti, può essere fatto solo partendo dalla riforma in essere; l’equiparazione appare francamente difficile ma il raggiungimento di una posizione dignitosa per la categoria appare quanto mai a portata di mano.

La riforma voluta dal governo Draghi, può piacere o meno, può essere intesa come un passo in avanti o no , ma di sicuro la strada da fare per un pieno riconoscimento del ruolo della Magistratura Onoraria è ancora lunga.

*Magistrato Onorario Tribunale Torre Annunziata