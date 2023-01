Maglia di Kobe Bryant all’asta: valore stimato tra 5 e 7 milioni di dollari

E’ atteso un valore record, tra 5 e 7 milioni di dollari, per una maglia emblematica della leggenda del basket Usa, Kobe Bryant, morto in un incidente di elicottero nel gennaio 2020, che sara’ messa all’asta online tra il 2 e il 9 febbraio. Lo ha annunciato la nota casa d’asta Sotheby’s, precisando che se la maglia gialla e viola numero 24 sara’ effettivamente venduta a quel prezzo, segnera’ un nuovo record dopo quello registrato nel 2021, quando un’altra indossata dall’icona dei Los Angeles Lakers era stata aggiudicata per 3,7 milioni. In una nota Sotheby’s ha riferito che questa maglia – messa in vendita da un proprietario anonimo – e’ stata indossata da Bryant in occasione di 25 partite, nell’anno in cui (2007-2008) era stato decretato miglior giocatore della stagione. E’ la stessa con la quale la star del basket aveva celebrato un tiro a tre punti contro i Denver Nuggets, il 23 aprile 2008, immortalato dai fotografi mentre lanciava un urlo di gioia: un’immagine poi diventata emblematica, raffigurata da tutti gli street artists del mondo, in particolare a Los Angeles. L’ultima volta che la maglia in questione era stata venduta all’asta, nel 2013, il prezzo si era fermato a 18.678 dollari.