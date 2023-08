Maimone, Progetto Vita Sud: Il futuro passa per Napoli, capitale del Mediterraneo e del Sud del Mondo

“Napoli è indubbiamente la più importante metropoli del Mediterraneo, che meglio incarna, per le sue caratteristiche, il Sud del nostro Paese ed il Sud del Mondo.

La sua storia e le sue tradizioni, nonché la sua cultura nulla hanno da invidiare alle altre città europee e mondiali.

Napoli, per sua intrinseca natura, ha dalla sua parte la bellezza paesaggistica e culturale e può, pertanto, dar corso alla cultura della sostenibilità, che è espressione di quella ‘cultura della bellezza”, che altro non è che la bellezza dei sentimenti umani, che riteniamo possano cambiare le sorti del nostro Mezzogiorno” ha dichiarato Biagio Maimone, fondatore del sito Progetto di Vita per il Sud – Sudisti Italiani, www.progettodivitasud.it , il quale ha sottolineato: “Il Sud Italia, con Napoli Capitale del Mediterraneo e del Sud del Mondo, può delineare una sua nuova immagine al passo con i tempi proprio in quanto Napoli è una città proiettata nel futuro, seppur legata alla sua storia a tal punto da valorizzare, come risorsa preziosa, le sue tradizioni, la sua cucina, la sua arte, anche popolare.