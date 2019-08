Di Maio: Avanti con Conte premier. Intesa col Pd: prima un programma omogeneo, poi i nomi

“Il M5s non si sottrarrà ai propri impegni”, ha affermato Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni con il presidente Mattarella.”Sulla testa degli italiani à piombata una crisi inaspettata – ha continuato l’ex vice presidente del Consiglio -. Molti aspettavano un abbassamento delle tasse a fine anno, una sanità più libera dai partiti, la revoca delle concessioni, investimenti per il Sud, ma si è deciso di far saltare tutto, eppure gli italiani avevano votato per vedere risolti i propri problemi e non quelli di qualcun altro”. “Oggi abbiamo detto che c’è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio. Lasciatemi dire che i cittadini hanno assistito a un dibattito poco edificante su ruolo e cariche. Come capo politico chiedero’ che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla redazione di un programma omogeneo. Solo dopo si potrà decidere chi sarà chiamato a realizzare le politiche concordate e su questo chiediamo che si rispettino alle prerogative del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio”.

“Siamo sempre stati un movimento post ideologico – ha continuato – , abbiamo sempre pensato che non esistano schemi di destra o sinistra ma solo soluzioni. Ci hanno accusato dell’essere dell’una o dell’altra parte. Questi schemi sono ampiamente superati”.

“In questi anni – ha detto ancora Di Maio – il nostro obiettivo è sempre stato cambiare guardando a un progetto per l’Italia di grande respiro che mettesse al centro la persona ed i beni essenziali. Un nuovo umanesimo di cui Giuseppe Conte è stato un grande interprete. Uomo di grande coraggio che ha dimostrato di servire il Paese con spirito disinteressato e di abnegazione. Il ruolo di Giuseppe Conte ci fa sentire garantiti sulle politiche che vogliamo realizzare”.

“Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona – ha continua il leader del M5S – e mi ha sorpreso che in una fase così delicata qualcuno abbia pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese. La Lega mi ha proposto di propormi come premier per il M5s e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale. Li ringrazio con sincerità ma con la stessa sincerità dico che penso al bene di questo Paese e a non me”.