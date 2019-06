Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, firmerà oggi la direttiva per le revoca degli incentivi a Whirlpool. Lo ha annunciato lo stesso ministro a Rtl 102,5. “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti – ha detto – e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli. Oggi firmerò la direttiva che revoca gli inventivi, circa 50 milioni, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare. Verso metà giornata firmerò la direttiva così vediamo se vengono a più miti consigli”.