Maiori Art Coast: un progetto di arte pubblica sul lungomare di Maiori

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Alba La Marra

Attraverso felici contrasti e sinuose assonanze, elementi naturali che incontrano memorie ancestrali, moniti e suggerimenti rivolti all’uomo contemporaneo e al tempo ingarbugliato che sta vivendo, sirene che sembrano spiccare il volo e mostri innocenti, Maiori Art Coast, a cura di Michele Citro, inaugurata il 28 giugno e visitabile fino all’ultimo giorno d’estate, ridisegna per qualche tempo il lungomare di Maiori offrendo alla cittadina costiera un interessante progetto di arte pubblica, ovvero quell’arte per cui non si paga biglietto d’ingresso, che non deve tener conto di orari di apertura e chiusura e che è lì per chiunque, in qualsiasi momento.

La scelta del curatore è ricaduta su opere che non sfidano ciò che le circonda ma che, sulla linea dell’orizzonte, tra un blu e un altro blu, intrecciano un racconto gentile, a più voci, che accompagna dolcemente lo sguardo di chi ha tempo, voglia e curiosità di ascoltare. Lo si potrà fare fino al 21 settembre, riempiendo quel tanto bramato tempo della vacatio che può assumere, così, un altro significato: non solo mancanza di impegni da assolvere ma anche possibilità di dedicarsi tempo, di scegliere di fermarsi e soffermarsi su qualcosa che amplia lo sguardo, stimola il pensiero, accende un ricordo. E, non da ultimo, che regala meraviglia, attraverso un incontro sorprendente e mutevole perché all’aperto, con il trascorrere delle ore, la luce modifica ombre e colori, dona riflessi inaspettati e offre all’osservatore un’esperienza estetica sempre diversa: è il valore aggiunto dell’arte en plein air.

All’inizio di Corso Reginna un uomo è schiacciato da un peso enorme: È Absolute power di Marco Manicardi. Una mano mozzata, un arto strappato da un corpo che immaginiamo enorme, potente, pressante, schiaccia un essere umano che, però, è modellato nella sua interezza e integrità: pensoso ma non affranto né vinto, resiste alla pressione che vorrebbe annientarlo. Del resto, quel pesante fardello se l’è costruito da solo e, se vuole, ha tutti i mezzi per non diventarne schiavo.

Può una pesante lamiera in ferro volare? Possono, le forme semplici di un aeroplanino, farsi foriere della leggerezza dell’amore? Nell’opera che propone Amedeo Longo possono eccome. E poi, davanti a quell’immensità, quella forma che ricorda l’infanzia può prendere qualsiasi direzione, inseguire qualsiasi pensiero, suggerire moltitudini di riflessioni.

Laggiù, alla fine del lungomare, addormentato e sognante ci aspetta un dolcissimo Minotauro bambino: è blu, si confonde tra il cielo e il mare; ha il corpo di un putto barocco e la testa di un toro e dorme sereno, inconsapevole, ignaro della propria natura e del proprio triste destino. È stato condannato senza colpa alla solitudine, è divenuto vittima di scellerate scelte altrui. Ma Emanuele Scuotto, ispirandosi al testo di Borges “La casa di Asterione”, gli ha donato un nome, un’identità, una dignità. Non basta questo a salvarlo, certo, ma è sufficiente a farci percepire la sua condanna senza colpa.

Una sirena, che ci ricorda tanto altre rotondità contemporanee quanto lontane divinità ben più antiche, pare librarsi nell’aria più che nuotare. Occupa lo spazio con lievità, contraddicendo quel grosso volume di pesante materiale di cui è fatta. L’opera di Matteo Lo Greco si pone in perfetto dialogo con il luogo che abiterà per qualche tempo e pare suggerire a chi la osserva un appagante senso di libertà.

Il rumore del mare, il frastuono dei bagnanti, i colori sgargianti dell’estate e, all’improvviso, un tempio e il suono flebile ma ipnotico di uno scacciapensieri di legno che si muove con la forza del vento: incurante del suo essere infinitamente più discreto di tutto ciò che lo circonda, Il suono del pensiero di Giovanni Cavaliere si impone svettante ed invita all’ascolto, al silenzio, a connettersi con altre e lontane frequenze.

Il totem di Giuseppe Negro, severo e rigoroso, diviene il luogo in cui l’uomo e la sua memoria si incontrano con quella ancestrale della Natura. L’opera ha alle spalle l’orizzonte infinito del mare, ha davanti a sé il verde rigoglioso dei monti: Spazio Ovale diviene così uno specchio che non riflette ciò che ha attorno, piuttosto lo accoglie, per offrire un momento di riflessione e di riconnessione profonda a chi vorrà accoglierlo.

Fluttuante, dinamico, sinuoso, The swimmer di Fulvio Merolli ha mutuato dai futuristi l’amore per lo studio del movimento che si fa oggetto, evidentemente, anche della ricerca scultorea dell’artista: le forme del suo nuotatore paiono assecondare il moto perpetuo del mare, il suo corpo e le sue linee sono aria e acqua, respiro e immersione, fluidità e potenza. La scultura si presta ad un interessante dialogo con la luce che, dall’alba al tramonto, le dona riflessi sempre diversi, ora argentei ora bluastri.

Ancora linee sinuose accarezzate dal vento nell’opera Elipsis di Alessia Forconi: un vortice rende invisibile il volto di una figura femminile sospesa in un equilibrio precario solo all’apparenza. Nel movimento delle sue gambe sembra di intravedere le fattezze di una sirena che, forte e consapevole, sceglie di inabissarsi in un turbine fluttuante che l’accoglie senza riserve: in una felice sintesi concettuale e formale, vi si legge forza e determinazione, voglia di trasformazione e resilienza, ricerca di equilibrio e consapevolezza.

“Un cuore che gocciola non si dissolve, si trasforma”: l’opera pop di Alvin, Dripping Heart, sottolineata dal forte contrasto del suo rosso fuoco con i blu della Costiera, invita l’osservatore, con immediatezza e chiarezza espressiva, ad abbracciare la vulnerabilità della vita, ad accettare tanto i battiti di felicità quanto le gocce di dolore, sottolineando la natura transitoria tanto delle emozioni quanto dell’esistenza.

Alla Nike lungo Corso Reginna non mancano solo la testa e le braccia: è priva della terza dimensione, è spogliata del peso della scultura ma non della potenza del suo linguaggio: l’opera di Ferdinando Spano, realizzata con materiali di recupero, invita ad immaginare altre storie per questa dea della vittoria, imponente quanto leggera, evocativa quanto familiare.

Il percorso della mostra si conclude nei giardini di Palazzo Mezzacapo, con il Crocifisso di Emanuele Scuotto (già parte di un altro progetto di arte pubblica, a Morcone (BN), dove è stato installato in via permanente nel cuore del centro storico): imponente nella sua grazia formale, sorprendente per la sua capacità di divenire tutt’uno con la parete da cui sembra emergere – o essere inghiottita –, l’opera, dalla lettura immediata ma non univoca, interroga lo spettatore che, ammaliato, non può che cercare l’unica risposta possibile, la propria.

Lo stesso visitatore, poi, tornerà ad ammirare, ancora una volta, questa o quell’altra opera, osservandola e fotografandola da un’altra angolazione, in un altro momento della giornata, quando ne avrà più voglia o più bisogno: le opere diventeranno familiari perché contigue al quotidiano, si cercheranno o si ritroveranno per caso, suggerendo ogni volta un’osservazione nuova, diversa, arricchente. È questo, sostanzialmente, il grande valore dell’arte pubblica di qualità.